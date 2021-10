Due ragazzi di 17 anni sono morti nel pomeriggio di ieri in un drammatico incidente verificatosi sulla statale 118 all’altezza di Joppolo Giancaxio, in provincia di Agrigento.

Un terribile incidente stradale è costato la vita ad un ragazzo ed una ragazza di 17 anni. È accaduto nel pomeriggio di ieri sulla statale 118 Corleonese-Agrigentina all’altezza di Joppolo Giancaxio, in provincia di Agrigento. I due giovani viaggiavano a bordo di una moto 125 che, per cause ancora in fase di accertamento, è finita nella corsia opposta e si è schiantata contro un’auto. Sul posto sono arrivati i soccorsi che hanno potuto costatare solo il decesso dei due 17enni. Intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri.

È di due morti, entrambi giovanissimi, il bilancio del tragico incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 13 ottobre, sulla statale 118 Corleonese-Agrigentina nel territorio di Joppolo Giancaxio, piccolo comune in provincia di Agrigento.

Le vittime sono Gaetano Maragliano, che aveva compiuto 17 anni quattro giorni fa, e la coetanea Martina Alaimo, entrambi residenti a Raffadali. Secondo quanto riporta la redazione del quotidiano La Sicilia, i due ragazzi stavano percorrendo la statale a bordo di una moto, una Aprilia 125 che, per cause ancora da determinare, ha invaso la corsia opposta e si è scontrata frontalmente con un Range Rover. Un impatto violento che non ha lasciato scampo ai due 17enni.

Sul luogo del sinistro si sono precipitati i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118. I medici, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due adolescenti: troppo gravi le ferite riportate nello scontro.

La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto, che stanno cercando di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.

La morte di Gaetano e Martina ha sconvolto la cittadinanza di Raffadali, il cui sindaco, Silvio Cuffaro, ha scritto sulla propria pagina Facebook: “Siamo tutti sconvolti dalla terribile tragedia che si è abbattuta sulle famiglie delle due vittime. Vi chiedo di pregare affinché trovino conforto a questo immenso dolore. Proclamerò lutto cittadino per il giorno dei funerali, è l’unico modo che abbiamo per stringerci al loro dolore“.