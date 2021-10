La bella Aurora Ramazzotti ha condiviso su instagram una serie di scatti in diversi contesti e ha condiviso un pensiero profondo

Aurora Ramazzotti ha condiviso su instagram una serie di scatti che ritraggono vari momenti che ha vissuto, fotografano istanti che le sono rimasti impressi. E questi momenti hanno insinuato in lei un dubbio profondo che condivide con i followers. Lei stessa definisce questo momento come un “Flusso di coscienza che non sa nemmeno perché è nato in lei”. I fan apprezzano molto questi pensieri:”Era da tanto che non scrivevi didascalie così, adoro come scrivi e mi ritrovo sempre in tutte le tue riflessioni. Condivido appieno. Grazie!”.

Aurora Ramazzotti e il pensiero profondo sul senso della vita

La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha condiviso una serie di scatti su instagram che fotografano momenti specifici del suo vissuto recente. Questi momenti l’hanno spinta ad una riflessione molto razionale e ponderata. Ecco le sue parole:”In fondo mica tutto deve avere senso o no? E allora perché siamo alla costante ricerca si risposte a domande che non sappiamo nemmeno porre? Chissà se capiremo, a un certo punto, che la vita andrebbe presa, tutta, con più leggerezza, che alla fine è un gioco. Un attimo fuggente e noi siamo puntini nell’universo infinito. Non mi piace dire insignificanti, perché nessuno di noi lo è, semplicemente manchiamo di comprendere la vera ragione per cui siamo qui.

Ci prendiamo troppo sul serio, ci apriamo troppo poco alle cose, sentiamo ma non ascoltiamo, vediamo ma non guardiamo. Dimenticandoci che a volte è bello anche solo vivere, liberi dalla gabbia dei nostri solidi principi. che chissà poi se sono realmente nostri o di qualcun altro”. I followers condividono il pensiero della Ramazzotti e lo fanno loro, rispondendo con altri pensieri profondi. Un’utente scrive:“L’essere umano si aggrappa a questo pensiero poiché si sente così piccolo rispetto all’immensità del mondo, non riesce a percepire l’intero e infinito universo come un qualcosa che potrebbe esser capitato per caso, secondo quest’ultimo il destino è già scritto e non è possibile che non abbia un senso.

Come diceva la mitica Alda Merini “La vita non ha un senso, anzi è la vita che ci da un senso”. La figlia della Hunziker ha creato un vero e proprio dibattito su argomenti che riguardano l’infinito e il posto dell’essere umano in questo mondo. Un scambio interessate e stimolante, diverso da tanti contenuti inutili che girano sui social.