Selvaggia Lucarelli e “il morto ancora caldo”. Poi l’attacco alla Incontrada. Bufera sul caso Angiolini – FOTO

Selvaggia Lucarelli attacca duramente la redazione di “Striscia la Notizia” per la consegna del tapiro ad Ambra Angiolini: la stoccata a Vanessa Incontrada non si è fatta attendere

La stoccata di Selvaggia Lucarelli nei confronti della redazione di “Striscia la Notizia” non si è fatta attendere. La giornalista de Il Fatto Quotidiano non ha gradito la scenetta che il tg satirico ha trasmesso proprio nella puntata di ieri: Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d’oro ad Ambra Angiolini, con l’obiettivo di ironizzare sul suo addio a Max Allegri. La Lucarelli, sempre diretta e schietta quando si tratta di esprimere un’opinione, non ha trattenuto parole al veleno: nel mirino è finita anche la conduttrice Vanessa Incontrada.

Selvaggia Lucarelli, è bufera sul caso Angiolini: il feroce attacco alla Incontrada – FOTO

La giornalista più spietata della tv non ha affatto gradito la consegna del tapiro d’oro ad Ambra Angiolini da parte di “Striscia la Notizia“. Secondo Selvaggia, l’attrice avrebbe dovuto avere la possibilità di metabolizzare la separazione da Max Allegri lontana dagli occhi indiscreti dei media, che come il tg satirico hanno speculato sull’argomento non rispettando il profondo dolore che la Angiolini sta attraversando. Queste le parole che la Lucarelli ha indirizzato a Valerio Staffelli: “C’era una donna che stava vivendo la fine di una storia […]. Presentarsi sotto il suo posto di lavoro ed infierire con battute da bar mi è parso davvero crudele, per giunta col morto ancora caldo“.

La giornalista, scandalizzata dalla modalità con cui “Striscia” è intervenuta nel privato di Ambra, spettacolarizzando il suo dolore, ha avuto da ridire anche sul comportamento di Vanessa Incontrada. Secondo la Lucarelli, infatti, la conduttrice non sarebbe stata affatto solidale con la collega. “Cara Vanessa, quante volte ti abbiamo sentita lamentarti della crudeltà dei media. Ieri potevi tirarti fuori da questa trattazione così spietata della vicenda“.

Gli utenti che hanno seguito la vicenda si sono mostrati dalla parte di Selvaggia. Nessuno, a quanto pare, ha gradito il trattamento che la redazione di “Striscia la Notizia” ha riservato ad Ambra Angiolini.