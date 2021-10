“Giovedì… gno**a”, Benedetta Parodi seduce i fan: come li fa lei, nessuna… – FOTO

Benedetta Parodi si è cimentata nella realizzazione dei gustosissimi gnocchi di patate: la reazione dei fan di fronte alle foto non era stata minimamente prevista!

Benedetta Parodi, che anni fa ha accantonato la carriera giornalistica per dedicarsi solo ed esclusivamente alla cucina, è ormai una vera e propria fuoriclasse nel suo settore. Dal 3 settembre, la moglie di Fabio Caressa è tornata alla conduzione di “Bake Off Italia – Dolci in forno“, il talent show culinario giunto alla sua nona edizione. Il format vede la conduttrice collaborare con alcuni dei più stimati maestri della pasticceria italiana, da Ernst Knam a Damiano Carrara.

La Parodi, che in cucina riesce a trasformare qualsiasi piatto in una vera opera d’arte, quest’oggi ha tenuto fede al detto “giovedì gnocchi“, cimentandosi nella realizzazione di questa gustosa pasta fresca. Il risultato è sorprendente, specie a giudicare dalle foto apparse nel suo profilo di Instagram.

Benedetta Parodi seduce i fan: come li fa lei, nessuna.. – FOTO

