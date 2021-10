Giulia De Lellis e Andrea Damante di nuovo insieme? Beccati a cena FOTO

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono stati una delle coppie più amate di Uomini e Donne: a distanza di tutto questo tempo, sono tornati a far parlare del loro amore

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono stati una delle coppie più amate del mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip. I due si sono conosciuti nel 2016 quando il DJ ha deciso di partecipare a Uomini e Donne per provare a cercare l’amore. Non aveva idea che avrebbe trovato una donna che sarebbe diventata in poco tempo così importante. Per lui con Giulia è stato un vero e proprio colpo di fulmine: speravano di restare insieme per sempre, ma poi le vite li hanno portati ad intraprendere due strade separate.

Giulia De Lellis e Andrea Damante beccati a cena insieme: gli scatti della loro serata

Qualcosa si è rotto tra di loro quando Giulia anni fa scoprì che Andrea la tradiva, hanno provato a tornare insieme più volte ma ognuna di queste non è andata in porto. Ad oggi entrambi sono felici con altre persone, lei ha ritrovato il sorriso con Carlo Beretta mentre Andrea è fidanzato con Elisa Visari. Nonostante ciò, qualche giorno fa Giulia e Andrea sono stati avvistati insieme a guardare la partita dell’Italia mentre cenavano in questo ristorante all’interno dello stadio. Le foto rilasciare da Whospee sono diventate virali in pochissimi minuti. Sono in tanti a sperare un ritorno di fiamma, ma i due hanno più volte sottolineato di essere rimasti semplicemente in buoni rapporti dopo la loro rottura.

Andrea e Giulia misero anche qualche video di quella serata quindi qualcuno aveva capito che erano nello stesso posto: probabilmente hanno voluto comportarsi in maniera trasparente proprio per non destare determinati sospetti.