La Isoardi ha condiviso nelle stories le sue magnifiche gambe mentre sono sottoposte a qualcosa di rilassante

Elisa Isoardi ha condiviso su instagram un video in cui inquadra le sue magnifiche gambe lunghe, mentre vengono massaggiate con delicatezza da una professionista. Un momento di relax a cui proprio non vuole rinunciare, e fa bene perché un bel massaggio può rigenerare totalmente. Ieri sera poi, dopo essersi rilassata a dovere ha trascorso una serata a mangiare sushi e guardare un film.

Elisa Isoardi e la passione per il cibo che la conduce in tutta Italia

La Isoardi ha una vera passione per il cibo, lo ha dimostrato già diverse volte con le sue ricette semplici e veloci fatte in casa. Inoltre è stata conduttrice della Prova del cuoco, che ha sicuramente inciso sulla sua volontà di cucinare. La showgirl ama girare per il paese alla ricerca di sapori nuovi e diversi e conoscere gli chef più bravi. Fa un vero e proprio cuochi tour per l’Italia. La scorsa settimana la sua curiosità l’ha portata a Norcia dove c’è un ristorante stellato che unisce i sapori della cucina giapponese a quella italiana. Ecco le sue parole:“Una giapponese a Norcia. La mia curiosità questa volta mi ha guidata a Norcia. Patria di San Benedetto padre dell’agricultura italiana proprio accanto alla piazza principale c’è il ristorante stellato di Palazzo Seneca.

Qui ho potuto assaporare piatti davvero speciali caratterizzati dalla fusione di due culture diverse: quella italiana e quella giapponese. Oggi con i cuochi Fumiko Sakai e Fabio Capiello abbiamo cucinato il Ramen norcino fatto con una pasta a base di funghi, spinacino saltato con olio di sesamo tostato, rotolino di maiale di Norcia e consommé di osso di maiale. Ingredienti italiani di altissima qualità lavorati con metodo giapponese. Secondo me una commistione riuscitissima e da provare nella vita”. La Isoardi gira un video nella cucina presentando i due chef e chiedendo loro cosa hanno in comune. Loro spiegano che la loro cucina è simile ed entrambi infatti nei rispettivi paesi riconoscono una cucina strettamente regionale.

Ogni regione ha la propria tradizione sui piatti tipici e conosciuti, vengono interpretati in modo diverso. La chef giapponese spiega che lei aggiunge qualche sapore della sua cucina ma senza alterare i gusti originali della cucina norciana. Il motivo è anche perché lei stessa apprezza la cucina italiana e i prodotti regionali, pertanto aggiunge il suo tocco senza cambiare i sapori troppo.