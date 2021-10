Beyoncé pantera nera inarrivabile, è lei la più bella e sexy di sempre. Su Instagram si scatena la passione

40 anni appena compiuti, la bellezza e la bravura di sempre. Beyoncé per il suo importante compleanno si racconta ai suoi fan e svela alcuni degli aspetti più intimi della sua vita. Un regalo raro, quasi unico, per una star mondiale che non è solita parlare di sé.

“È il primo anno in cui capisco quanto sia fragile la vita e quanto importante sia fermarsi ad annusare le rose durante i periodi positivi”. È con queste dolci e profonde parole che l’ex componente delle Destiny’s Child ha voluto mandare il suo personale ringraziamento ai fan che non l’hanno mai abbandonata ed in poco tempo la sua lettera ha fatto il giro del mondo.

Beyoncé è un condensato di sensualità: le FOTO

Per tutti è la queen della musica contemporanea ma anche la dea della bellezza e della seduzione e Beyoncé lo dimostra, se ce ne fosse ancora bisogno, nelle ultime foto pubblicata su Instagram.

Sfoggia un magnifico abito lungo bicolore, nero e verde. Inutile dire che la cantante punta sulle sue armi di seduzione, decolleté da impazzire e gambe da sogno. La scollatura del top è ampia, profonda ed il suo lato A si mostra in tutta la sua esplosività. Come si fa a non guardare proprio là?

Beyoncé impreziosisce lo scollo con un’importante collana con i diamanti verdi che richiamano il colore della gonna ma nulla è più catalizzante del suo generosissimo balconcino per i suoi follower.

E poi basta spostare lo sguardo verso il basso per continuare a sognare ad occhi aperti. La gonna verde ha uno spacco infinito. La cantante mette le mani in tasca, sorride, accavalla la gamba ed il tempo si ferma. Le sue gambe sode, luminose, definite prendono il sopravvento ed il resto è solo un misero contorno che nulla vale rispetto a tanta bellezza e sensualità.

Per la regina del pop solo complimenti ed applausi, i like arrivano a raffica e superano i 2 milioni. La tigre nera è inarrivabile.