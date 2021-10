Enzo Paolo Turchi è disperato: “Nessun aiuto per noi”

Cattive notizie per Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, ecco cosa è successo alla coppia di ballerini dopo il Covid-19

Mentre Carmen Russo è all’interno della casa del “Grande fratello vip” e si sta facendo conoscere ancora di più dal pubblico italiano, Enzo Paolo Turchi trascorre il tempo con la piccola della famiglia e si dedica interamente al lavoro.

Il Covid-19 è stato deprimente per la coppia di ballerini che sono stati costretti a chiudere definitivamente la loro scuola di danza a Palermo.

Enzo Paolo Turchi, la rivelazione del coreografo

Enzo Paolo Turchi, in un’intervista per il settimanale Visto, ha confessato che è stato costretto a chiudere la sua accademia di danza a Palermo perché a causa del Covid-19 avrebbe dovuto pagare 15 mesi di affitto dello stabile a vuoto.

“Vero che il Governo ha messo il credito d’imposta per cui il 60% lo paga lo Stato e il 40 l’affittuario – ha spiegato – ma la società proprietaria delle mura non ha voluto e quindi, con dispiacere, ho chiuso una scuola che sfornava signori ballerini”.

Poi ha aggiunto: “Prima che venisse il Covid avevo già pagato l’anticipo per il teatro dove fare il galà, per i costumi. Tutti soldi perduti. La sartoria addirittura ha fallito e non ne so più niente. – ha continuato – Se non avessi avuto dei soldi miei da parte, sarei andato a gambe all’aria. Purtroppo noi dello spettacolo non abbiamo avuto nessun aiuto”.

La scuola stava formando delle persone con tanto talento che dall’oggi al domani si sono ritrovate senza una guida da seguire.

Attualmente non ci sono miglioramenti sulla questione, ma Enzo Paolo Turchi spera che le cose possano aggiustarsi visto che tiene molto al suo lavoro e alle sue allieve. Intanto, sostiene sua moglie che all’interno del reality si sta rivelando una donna dalle mille qualità.