“Completamente nude!” Giorgia Rossi mostra il paradiso in campo, altro che Champions League – FOTO

E chi se lo aspettava? Le sorprese da parte della giornalista Giorgia Rossi non finiscono mai. Oggi è il momento del “paradiso”, altro che Champions League!

La bellissima giornalista classe 1987, Giorgia Rossi, ex conduttrice di “Pressing Serie A” e “Tiki Taka”, nonché attuale figura di spicco per “Dazn“, nota piattaforma in auge per tutti gli appassionati di calcio, è divenuta quest’oggi, 14 ottobre, la protagonista di un quadro dal successo del tutto inaspettato.

“Non c’è difesa che possa resistere a questo attacco“. Sarà questo uno dei primi pareri a comparire in rete dopo la pubblicazione dello scatto in questione, sin da subito definito “d’irresistibile bellezza“. Ma vediamo di scoprire adesso, scendendo per quanto possibile più nei dettagli, di cosa si tratta.

Leggi anche —>>> “Matrimonio A Prima Vista”: la reazione violenta lascia il pubblico incredulo

“Completamente nude!” Giorgia Rossi mostra il paradiso in campo, altro che Champions League

PER VEDERE “IL PARADISO” PRESENTATO DA GIORGIA ROSSI, VAI SU SUCCESSIVO.