“Love is in the Air” anticipazioni 15 ottobre: Eda e Deniz si sposano?

Anticipazioni della prossima puntata di Love is in the Air. Deniz e Selin hanno un piano per conquistare Eda e Serkan: le cose però potrebbero sfuggire di mano a tutti

Ultimo appuntamento della settimana con Love is in the Air, la serie tv turca per eccellenza. Eda e Serkan non stanno più insieme da quando lui ha perduto la memoria, e di questa situazione stanno decisamente cercando di approfittarne Deniz e Selin, che sono innamorati dei due ragazzi. L’amnesia di Serkan è abbastanza forte da superare il sentimento che provavano Eda e Serkan l’uno per l’altro? Deniz e Selin hanno decisamente intenzione di mettere in atto un piano per riuscire a raggiungere il loro scopo.

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata

Con la scusa di voler rinnovare gli uffici, Selin assume Deniz all’Art Life così che entrambi possono controllare la situazione molto più da vicino. Nel frattempo continua la relazione tra Ayfer e Alexander, che dopo un bel momento di complicità, vivrà la sua prima crisi. Ayfer ha scoperto che Alexander ha la nomina di essere un donnaiolo e questa cosa la farà andare su tutte le furie, perché comincerà a temere che lo chef stia soltanto cercando di prenderla in giro. Alexander non comprende perché questa mancanza di fiducia da parte di Ayfer, non pensa di meritarla e per questo litigherà con la zia di Eda. Di questa crisi proverà ad approfittare Aydan, che vede questa occasione come quella giusta per insinuarsi nella coppia.

A proposito di Ayfer, la donna si incazzerà tanto quando scoprirà che Eda ha deciso la data delle nozze con Deniz e le darà un ultimatum: ha una settimana di tempo per far tornare la memoria a Serkan.