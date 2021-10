Benedetta Parodi stupisce il mondo dei social network condividendo una fotografia di rara bellezza: la conduttrice ha le gambe completamente scoperte.

Benedetta Parodi è costantemente nelle case di tutti gli italiani grazie ai suoi programmi di cucina, ai suoi libri di ricette e ai suoi video-consigli condivisi sul web. La nativa di Alessandria possiede anche un sito personale su cui pubblica vari tipi di contenuti e soprattutto ha un account su Instagram seguito da 1 milione di utenti.

La Parodi, qualche volta, mette da parte ricette, diete e suggerimenti per pubblicare fotografie a dir poco spettacolari in cui mette in mostra la sua grande bellezza e il suo fisico niente male. Questa sera, la conduttrice ha condiviso una fotografia stupenda: le sue gambe sexy sono decisamente in bella mostra.

Benedetta Parodi, gambe totalmente scoperte: gonna cortissima

Benedetta, questa sera, ha mandato in tilt i social network pubblicando una fotografia da sballo. La regina delle ricette indossa una bella maglia viola e soprattutto una gonna così corta che non riesce a coprire proprio niente. Le sue magnifiche gambe sono completamente scoperte e mandano in visibilio gli utenti.

Qualche fan più attento ha notato anche qualcosa di più: l’outfit è davvero troppo scosciato. Il sorriso stampato sul suo magico viso è raggiante e contagioso. Nella didascalia, inoltre, c’è un annuncio importante. “Siete tutti sintonizzati su @realtimetvit ? Vi aspetto tra poco con una puntata super social di #BakeOffItalia”, ha scritto. Tantissimi i commenti giunti per lei: “Wow che gambe”, “Donna bellissima con un fisico mozzafiato”, “Regina di cuori, hai trovato la ricetta per essere sempre più bella”, “Le gambe più belle del mondo”, si legge.

