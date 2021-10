Diletta Leotta a bordo campo in uno dei suoi selfie destinato a permanere nell’immaginario collettivo per molto tempo.

Diletta Leotta, la conduttrice sportiva più amata e seguita sui social, ha reso noto da poco il suo ultimo scatto da bordo campo, memorabile come gli altri…se non di più. La bella catanese infatti è solita scattare dei selfie o fare dei brevi video, come quello in abito nero corto datato due ottobre diventato virale su tutte le piattaforme social.

Il forte impatto mediatico della Leotta è notevole, basta guardare i suoi post – da mille like al minuto – per comprendere l’influenza che la stessa esercita sul web. Che siano foto in costume o in centro città, gestire il traffico rete della conduttrice è difficile, se poi aggiunge scatti come l’ultimo, il tutto diventa impossibile.

Diletta Leotta, sul bordo campo il trionfo della bellezza

Diletta Leotta è in ottima compagnia in questa foto che sta suscitando non poche invidie dei fans sul web. Direttamente dal bordo campo, “Women’s Champions League @dazn_it siamo una squadra fortissimA!!!!” soddisfatta e più sorridente che mai, eccola in compagnia delle colleghe. Tutte donne bellissime, delle professioniste che sicuramente meritano le giuste attenzioni. I fans infatti non stanno nella pelle ed i commenti che escono fuori sono di apprezzamento.

Da pensieri più ironici “Piatto ricco, mi ci ficco!” a quelli più schietti “Una squadra spettacolare e bellissima”. Qualcuno cita pure la leggenda “Il ratto delle Sabine”…insomma, lo “squadrone” è piaciuto. Il post comprende anche una seconda foto che vede la Leotta sola, in una primo piano laterale che mostra perfettamente il viso armonioso. Diletta come poche fa sempre centro.

Tutto ciò che tocca la bella siciliana diventa virale, ogni post è unico. Le sue foto in abbinamento ginnico – nota la collaborazione con buddyfit – sono tra le più attese, complici i leggings super attillati e quei top abbinati che evidenziano il lato A super generoso e che provoca insonnia ai fans.