Pier Silvio Berlusconi rinuncia a lei per Anna Tatangelo: la decisione che sconvolge

Pier Silvio Berlusconi con la sua decisione lascia tutti di stucco. Ha tradito il volto di sempre in favore della new entry Anna Tatangelo

Quest’anno in casa Mediaset la nuova stagione televisiva ha portato molti cambiamenti. Pier Silvio Berlusconi ed i suoi hanno optato per una ventata di rinnovamento tagliando i rami secchi e tenendo le eccellenze di rete.

Ormai è risaputo che la più “bastonata” è stata Barbara D’Urso che ha perso due dei suoi programmi mentre la compagna dell’amministratore delegato dell’azienda, Silvia Toffanin ha fatto uno scatto in avanti arrivando fino alla domenica pomeriggio.

Tra le new entry il volto di Anna Tatangelo che a quanto pare piace molto a Berlusconi. Ha favorito lei rinunciando ad un volto di sempre.

Pier Silvio Berlusconi tra due donne, alla fine sceglie la Tatangelo

Per il momento in casa Mediaset Anna Tatangelo non si tocca. È quello che potremmo dire in base alle scelte fatte da Pier Silvio Berlusconi. È stato lui, infatti, a rinunciare, anche se solo per un giorno, ad un volto storico della rete e di sicuro successo, per favorire lei.

Maria De Filippi preferita alla Tatangelo. È questo quello che si può dedurre analizzando le scelte fatte dal numero uno di Mediaset nella programmazione a cavallo tra la scorsa e l’inizio di questa settimana. Domenica, infatti, il palinsesto di Canale 5 è stato modificato per dare spazio alla Nation League della Nazionale di calcio e gli equilibri sono saltati.

La puntata della domenica di “Amici di Maria De Filippi” è slittata a lunedì prendendo il posto di un altro programma della moglie di Maurizio Costanzo, “Uomini e Donne”. “Verissimo”, invece, è andato in onda con il consueto appuntamento del sabato, saltando la domenica.

Così, Pier Silvio ha preferito penalizzare doppiamente Maria De Filippi ed i suoi programmi, spostando “Amici” e tagliando “Uomini e Donne”, lasciando inalterata, invece, la programmazione di “Scene da un matrimonio”, il programma di Anna Tatangelo, in onda il sabato pomeriggio.

Una novità certo ma che non sta dando i risultati sperati. Gli ascolti non sono altissimi deludendo le aspettative. E così ecco che Berlusconi ha rinunciato a Maria De Filippi per Anna Tatangelo. Come l’avrà presa la conduttrice?