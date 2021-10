Nessuna nuova proposta televisiva per la showgirl che si trova ferma in questi mesi invernali, il motivo ce lo spiega Costanzo nella sua rubrica.

Bellissima e con una grinta da vendere. Elisabetta Gregoraci, 41 anni ma non dimostrarli affatto, ha concluso recentemente la quinta stagione del “Grande Fratello Vip” e poi si è lanciata anima e corpo alla guida di “Battiti Live” che ha animato le serate pugliesi a suon di musica dal vivo.

L’abbiamo vista anche al fianco di Enrico Papi in una puntata di “Scherzi a Parte” e arieggiava nell’aria anche la possibilità di condurre “Honolulu”, il nuovo format comico di Italia 1 anche se all’ultimo Mediaset ha dirottato su Fatima Trotta.

Un bello smacco per la showgirl che sembra tagliata fuori dalla rete privata che non la vorrebbe con sé in questa stagione tv 2021-2022. Il motivo? Ce lo spiega Maurizio Costanzo sulle pagine del settimanale Nuovo.

Maurizio Costanzo non ha dubbi: “Eli è ancora giovane e ha tante chance”

Il grand volto della tv nazionale ha voluto intervenire su questo dibattito che ha coinvolto Elisabetta e che in queste ore sta facendo discutere molti affezionati che invece l’avrebbero vista con piacere alla guida di qualche programma in prima serata.

Sulle pagine del settimanale Nuovo, dove da anni Costanzo cura una rubrica televisiva, ha spiegato cosa si nasconde dietro questo fermo forzato della showgirl.

Per lui il “Grande Fratello Vip” non è un “ufficio di collocamento” e non è certo che tutti i soggetti che vi partecipano poi avranno direttamente l’opportunità di entrare in tv a vele spiegate.

Secondo il giornalista, Elisabetta ha già fatto una buona gavetta a Cinecittà ma non abbastanza per avere tutte le porte aperte. Nessun allarmismo dunque per lui, solo la giusta dose di professionalità e lavoro sul campo che la conduttrice deve perfezionare e portare con sé come bagaglio personale.

“Elisabetta Gregoraci – ha ammesso senza giri di parole – si muove in un contesto in cui c’è competizione, con presentatrici di livello, quindi non è facile trovare spazio. Eli è ancora giovane e ha tante chance. Le serve pazienza…”.