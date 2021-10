“Il Paradiso delle Signore”, anticipazioni 15 ottobre: segreti rivelati

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 15 ottobre: Vittorio si sfoga con Tina. La cantante si sfoga con Salvo.

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore abbiamo visto Adelaide ed Umberto preoccupati per la presenza di Flora a Milano. La figlia di Achille Ravasi è stata scelta da Vittorio come nuova stilista del Paradiso, generando non poco attrito all’interno del grande magazzino. Nel frattempo, Stefania sta provando a far felice il padre accettando di andare a vivere insieme a lui e alla nuova compagna. Peccato che la sorellastra Gemma non le stia rendendo la vita semplice. Quanto a Tina, la ragazza è spesso impegnata in misteriosi viaggi in Svizzera. Il suo strano comportamento fa presagire che la cantante abbia un problema di salute di cui non è intenzionata a parlare con familiari e colleghi.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 15 ottobre: è guerra tra Adelaide e Flora

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore sappiamo che Adelaide comincerà a non sopportare più Flora. La ragazza non sarà vista di buon grado nemmeno dai colleghi, mentre sorprendentemente Umberto prenderà le sue parti in una disputa con Vittorio.

Stefania invece sarà incerta sulla sua convivenza con la nuova famiglia del padre. Dalle sue parole, Gloria capirà che Ezio sta cercando di rifarsi una vita e ne rimarrà delusa.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo infine che Vittorio si sfogherà con Tina riguardo al fallimento del suo matrimonio con Marta. La cantante racconterà a sua volta la verità sulla sua malattia a Salvatore Amato.

La prossima puntata de Il Paradiso delle Signore andrà in onda venerdì 15 ottobre alle ore 15.55 e sarà visibile anche ondemand sulla piattaforma RaiPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per eventuali cambi di programmazione.