Marco Bocci non perde un colpo: una piacevole sorpresa per i fan

Chi ha vinto la gara di share e ascolti della serata del 14 ottobre 2021? Scopriamo insieme i dati Auditel e tutti i dettagli

Il 14 ottobre 2021 si è tenuta la finale anticipata di qualche settimana del programma “Star in the star” su Canale 5 condotto da Ilary Blasi, che a quanto pare non ha riscontrato il successo sperato.

Mediaset ha tentato in tutti i modi di rianimare la trasmissione, ma visti i numeri di share e ascolti è stata costretta a prendere un’importante decisione. A fare da concorrenza alla conduttrice romana, su Rai 1 è andato in onda un altro episodio di Fino all’ultimo battito con Marco Bocci e Bianca Guaccero.

GUARDA QUI>>“Estremamente divina”, Lucia Javorcekova in topless copre quasi nulla, curve di marmo: favolosa – FOTO

Ascolti tv: chi ha vinto la gara di share e ascolti?

View this post on Instagram Un post condiviso da Rai1 (@rai1official)

GUARDA QUI>>Travolto dalla propria auto mentre scarica dell’uva dal bagagliaio: morto un 74enne

Fino all’ultimo battito continua ad ottenere il primo posto sul podio, la serie su Rai 1 ha conquistato 3.955.000 spettatori pari al 20% di share. Ilary Blasi con “Star in the star” ha intrattenuto 2.057.000 spettatori pari al 12.7% di share, aggiudicandosi la seconda posizione.

Scopriamo insieme i dati degli altri film e programmi che hanno tenuto compagnia al pubblico italiano:

Rai2: il ritorno della quarta stagione di The Good Doctor 1.155.000 spettatori pari al 4.9% di share. A seguire un doppio appuntamento con The Resident 613.000 spettatori con il 3.4% di share.

Italia 1: i quattro episodi di Chicago Med 881.000 spettatori pari al 5.1% di share.

Rai3: “Lui è Peggio di Me” 888.000 spettatori pari ad uno share del 4.1%.

Rete4: “Dritto e Rovescio” 1.064.000 spettatori con il 6.5% di share.

La7: “PiazzaPulita” 1.099.000 spettatori con uno share del 6.8% di share.

Tv8: Cani Sciolti 474.000 spettatori con il 2.3% di share.

Nove: “Il Contadino cerca Moglie” 391.000 spettatori con l’1.8% di share.

Questa sera andrà in onda una nuova puntata di “Tale e quale show” con Carlo Conti su Rai1, su Canale 5 Alfonso Signorini intratterrà il pubblico con un altro appuntamento del “Grande fratello vip”. E voi avete già deciso cosa guardare?