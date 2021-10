Il docureality di Real Time è entrato nel vivo ma già tra alcune coppie sembrano nascere alcuni screzi legati ad un passato ancora vivo e vegeto.

La settima stagione di “MAPV Italia” su Real Time (quarta per Discovery Plus) è partita alla grande ed il pubblico pare si stia già affezionando ai nuovi concorrenti del programma che mette in gioco i veri sentimenti di sei perfetti sconosciuti che decidono di mettersi in gioco fino ad arrivare alle nozze.

Le tre coppie protagoniste che abbiamo avuto modo di conoscere finora, Martina Manoni e Davide Graceffa, Jessica e Sergio Capozzi, infine Dalila Cantagallo e Manuel Felici.

Sei giovanissimi con pregi e caratteristiche che puntata dopo puntata stanno scoprendo le carte del loro carattere e della loro vita presente e passata. Proprio di passato si parlerà nella prossima puntata, la quarta, che andrà in onda il 19 ottobre alle 21.25 sul canale 31 del digitale terrestre. Una delle coppie sarà turbata per l’arrivo inaspettato di un ex che metterà i bastoni tra le ruote nella stabilità coniugale.

NON PERDERTI ANCHE –> “Matrimonio a prima vista 2021” diventa hot, scena a luci rosse non censurata. Fan increduli – FOTO

Davide e Martina discutono per l’ex di lei, il motivo?

View this post on Instagram Un post condiviso da Real Time (@realtimetvit)

LEGGI ANCHE –> “Matrimonio a prima vista”, nuovo riavvicinamento tra Francesca Musci e Andrea Ghiselli? Le FOTO parlano chiaro

Stando alle anticipazioni la prossima puntata avrà dei risvolti pessimi per la coppia composta da Davide e Martina che invece abbiamo lasciato al loro primo timido bacio stampo in riva al mare per una prima debole complicità costruita.

Si sa però che l’inizio della convivenza può evidenziare i primi problemi per tutti, e anche loro – i più giovani del programma, 30 e 31 anni – inizieranno a vacillare sotto i colpi del ritorno inaspettato di un ex di lei. Sarà il giovane romagnolo a trasferirsi a casa di Martina a Gallarate e per suggellare tale momento le farà recapitare un mazzo di fiori e un bigliettino romantico.

Il gesto di Davide non verrà apprezzato da Martina che a sua volta lo farà notare con una certa arroganza. Inoltre nel corso di un litigio tra i due, la sposa rivelerà di avere ricevuto un messaggio da un suo vecchio ex storico che la invitava a non convolare a nozze.

Non possiamo rivelare il motivo, ma anticipiamo che questa notizia manderà su tutte le furie Davide. L’appuntamento è quindi a martedì 19 in prima serata per entrare nel dettaglio della lite e conoscere lo sviluppo della convivenza anche per le altre coppie in gioco.