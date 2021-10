Alfonso Signorini: serata nera. Non può credere che sia successo ancora

Carlo Conti e Alfonso Signorini: ennesima sfida. Chi ha vinto la gara di share e ascolti della serata del 15 ottobre 2021? Scopriamo insieme i dati delle preferenze del pubblico italiano

Qual è stata l’offerta televisiva di venerdì 15 ottobre e chi ha ottenuto i migliori risultati in termini di share?

Su Rai Uno è andato in onda il longevo talent con protagonisti personaggi vip “Tale e quale show”, condotto da Carlo Conti. Su Rai Due è stato trasmesso il dodicesimo episodio della quarta stagione dell’acclamata serie statunitense “The Good doctor” dal titolo “Piccoli occhi azzurri”. Rai Tre ha presentato il film commedia “Genitori quasi perfetti” con Anna Foglietta, Paolo Calabresi, Lucia Mascino, Marina Rocco, Elena Radonicich.

Canale 5, rete ammiraglia di Mediaset, ha controbattuto con una nuova puntata del “Grande Fratello Vip”. Al timone Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Italia 1 continua per la quinta settimana di seguito con la saga di “Rambo – Last blood” con Sylvester Stallone. Su Rete Quattro è andata in onda l’informazione con “Quarto grado” con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Ascolti tv del 15 Ottobre 2021: chi ha vinto la gara di share?

Il vincitore della serata del 15 Ottobre 2021 è ancora una volta Rai 1 con “Tale e quale show” con Carlo Conti: inarrestabile. Registra 4.319.000 spettatori pari al 22.5% di share.

Battuto nuovamente su Canale 5 il reality “Grande Fratello Vip” con Alfonso Signorini che ha appassionato 2.449.000 spettatori pari al 15.7% di share

Scopriamo gli altri dati:

Italia 1: “Rambo – Last blood” – 1.695.000 spettatori pari al 7.7% di share.

Rai Due: “The Good Doctor” – 1.025.000 spettatori pari al 4.3% di share.

Rete Quattro: “Quarto Grado” – 1.014.000 spettatori con il 5.9% di share.

Nove: “Fratelli di Crozza” – 1.128.000 spettatori (5% di share).

La7: “Propaganda Live” – 901.000 spettatori con uno share del 5.5%.

Rai3: “Genitori quasi perfetti” – 772.000 spettatori pari ad uno share del 3.4%.

Tv8 : “Gomorra 4″ in replica – 401.000 spettatori pari all’1.8% di share.

Stasera scontro fra due colossi. Su Rai Uno si alzerà il sipario sulla sedicesima edizione di “Ballando con le stelle” con Milly Carlucci. Canale 5 proporrà una nuova puntata di “Tu si que vales” con con Belen Rodriguez, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara. Giudicano Maria De Filippi, Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari.