L’artista si prepara a debuttare sul palco di “Ballando con le stelle” ma non prima di aver messo in chiaro le cose sulla sua mancata partecipazione ad “Amici”

La sua partecipazione a Ballando con le stelle ha stupito tutti, in particolar modo chi ancora sperava di rivederla in veste di professoressa di canto ad Amici. Eppure Arisa tra indiscrezioni, smentite e dichiarazioni a metà, non ha mai davvero spiegato cosa è accaduto tra lei e Maria De Filippi. Dapprima la sua presenza sembrava confermata, poi l’annuncio della cattedra della nuova edizione senza il suo nome. Cosa è accaduto davvero? Lo ha rivelato per la prima volta proprio l’artista.

Cosa è successo tra Arisa e Maria De Filippi: il motivo dietro il suo allontanamento da Amici

Per la prima volta Arisa rompe il silenzio e nel corso di un’intervista a SuperGuidaTv ha finalmente sciolto ogni dubbio. “Non ho abbandonato io Amici“, spiega, lasciando già intendere come la decisione non sia stata sua.

Partecipare al talent è stata per lei un’esperienza meravigliosa ma altrettanto impegnativa. Proprio per questo motivo inizialmente la cantante ha avuto un momento di esitazione. “Non sapevo se sarei riuscita a terminare il mio disco, c’era il tour, c’era il singolo, c’erano un sacco di cose“, racconta per poi specificare di essere riuscita a far quadrare tutti gli impegni.

A quel punto però le carte in tavola era già cambiate. “Quando mi ero detta che potevo stare più tranquilla mi sono riproposta” -dichiara- “ma loro avevano già provveduto“.

Le tempistiche non sembrano esserle state amiche e Arisa si è ritrovata rimpiazzata prima che potesse dare la conferma di poterci effettivamente essere. È così intervenuta Milly Carlucci che, avendo saputo della sua “libertà” ne ha approfittato per insistere nuovamente per averla nel cast di Ballando con le stelle.

Arisa tuttavia dichiara di non provare risentimento e anzi, di seguire con affetto e nostalgia la nuova edizione di Amici. “Lo guardo, mi mancano” -ammette- “nonostante io stia bene e stia facendo una cosa per me molto bella, una parte del mio cuore è sempre lì perché a me ha dato tanto“.

Nessun rancore tra le due parti quindi e nulla esclude che l’artista possa ritornare in cattedra il prossimo anno. Per il momento il pubblico potrà seguirla nella nuova avventura sul palco dello show di Rai 1.