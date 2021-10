Una flessibilità oltre ogni limite immaginabile è quella condivisa in rete dalla statuaria Miryea Stabile, questa volta il ritmo ne regalerà delle belle.

Ex concorrente della quindicesima edizione de “L’Isola Dei Famosi” condotta dalla showgirl Ilary Blasi, la favolosa ed atletica bresciana d’origini classe 1997, Miryea Stabile, continua a sfoggiare il massimo delle sue performance sportive sul suo profilo Instagram. L’account, dedito al fitness e alla beauty routine, è ad oggi seguito da ben 171 mila follower.

La nata sotto il segno della Vergine, che ha da poco compiuto i suoi ventiquattro anni, ed è inoltre riconosciuta dal suo pubblico come un reale esempio di sana positività e di coinvolgente senso dell’umorismo, ha anche partecipato a diverse trasmissioni sul piccolo schermo. Da “Avanti Un Altro” al più recente “La Pupa, Il Secchione e Viceversa“, dal quale per giunta ne è uscita in qualità di vincitrice.

“Complimenti per la flessibilità…” Miryea Stabile stavolta fa di tutto, un fisico da paura – VIDEO

