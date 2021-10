La splendida attrice spagnola ha caricato un nuovo IG post: si tratta di tre foto scattate durante il Festival del Cinema, a Roma.

La meravigliosa conduttrice televisiva ha postato una tripletta di foto indimenticabili: i fan sono andati dritti al manicomio!

Le tre foto sono state scattate al Festival del Cinema di Roma, iniziato il 14 ottobre 2021, durante la presentazione di ‘Donne di Calabria‘, ovvero una docu – serie che mostra la storia di donne calabresi ignorate dal racconto abituale dei media, che invece preferiscono concentrarsi sulle donne di camorra.

Nella didascalia il grande amore del noto attore italiano Raul Bova ha scritto: “È stato per me un immenso privilegio, un immenso regalo raccontare la storia di una grande donna, anzi immensa, come Rita Pisano”.

E ancora: “Un grande esempio di madre, di combattente, un grande esempio di altruismo e di valori”.

Ecco, dunque, la foto della quale non puoi fare a meno: Rocio Morales crea dipendenza!

Rocio Morales, bellezza da fuoriclasse: quel faccino ti ipnotizza e non lascia scampo!

Sul red carpet Rocio ha sfoggiato un look da paura, che si compone di un paio di tacchi lilla, una borsetta argento ed un vestito di media lunghezza, che presenta le maniche lunghe ed una fantasia floreale, in cui prevale il colore lilla, stampata su uno sfondo nero: un outfit da sogno!

Il make-up è formato da colori piuttosto e nutri e naturali: con qualsiasi trucco, la Morales è semplicemente pazzesca!

Il post ha riscosso un gran successo, ottenendo tantissimi mi piace ed altrettanti commenti, tra i quali si legge ad esempio: “Bella come il sole”; “Desiderabile“; “Eleganza da vendere”; oppure “Sei meravigliosa e speciale”.

Una cosa è certa: Rocio Morales sa sempre come fare breccia nel cuore dei fan!