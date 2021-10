Non è stata una puntata facile per i nostri allievi di Amici di Maria De Filippi: oggi è andata in onda una sfida che ha scombussolato i ritmi dei ragazzi della scuola

È trascorso un mese e mezzo dall’inizio di questa edizione di Amici di Maria De Filippi. I ragazzi passano le loro giornate intere a lavorare duramente e questo lavoro sta dando i suoi frutti, ma passando tutto questo tempo insieme, stanno diventando anche una grande famiglia. Si supportano nei momenti più difficili, sono sempre uno accanto all’altro e si vogliono bene. Per questo è sempre difficile dover salutare uno del proprio gruppo, quando questo viene eliminato dalla scuola a causa di una sfida. Questo è accaduto a Matt.

Amici 21, Matt viene eliminato dalla scuola: il disappunto dei professori

Alessandra Celentano ha voluto fortemente nella scuola un ragazzo di nome Guido davvero molto bravo nella danza classica. L’insegnante ha scelto Matt per questa sfida perché voleva un avversario altrettanto forte per non vincere facile. E, alla fine, ha vinto proprio lei perché Guido ad ora è un nuovo allievo della scuola. Dunque, per entrare nella scuola, ha vinto la sfida contro Matt che al contrario è stato costretto ad abbandonare. L’addio di Matt non è stato facile da metabolizzare, né per i ragazzi né per gli insegnanti. Infatti mentre la Peparini si è lasciata andare alle lacrime, Todaro ha confessato che avrebbe scelto lui perché la tecnica sarà pure importante ma le emozioni lo sono molto di più e Matt era capace di darne tante attraverso il suo talento.

I ragazzi si sono salutati con una abbraccio: un momento che ha commosso tutti e che sicuramente Matt porterà nel cuore per sempre insieme a questa meravigliosa esperienza.