“Ma almeno hai letto?” Sharon Stone presa di mira sul web: i commenti negativi inondano la star di Hollywood – FOTO

Sharon Stone. La famosissima star di Hollywood è stata presa di mira da un gran numero di utenti di Instagram a causa di un commento lasciato sul profilo di un collega

Affascinante, sensuale, immortale, di gran classe e dotata di un talento straordinario. In sintesi questa è la descrizione di Sharon Stone, stella indiscussa di Hollywood.

Recentemente è stata ospite nel nostro paese della 78esima Mostra del Cinema di Venezia ed è balzata sui rotocalchi mondiali per via di un fatto straziante che ha coinvolto la sua famiglia: la morte del nipotino di 11 mesi, River (figlio di suo fratello minore) a causa di un’insufficienza multiorgano. É nuovamente sotto i riflettori in seguito a un evento che l’ha vista direttamente protagonista, avvenuto sui social network.

Sharon Stone: il commento sulla pagina di Jonah Hill ha suscitato clamore

View this post on Instagram Un post condiviso da Jonah Hill (@jonahhill)

Jonah Hill è un attore e sceneggiatore molto conosciuto negli Stati Uniti, impegnato principalmente nel genere commedia e che ha ricevuto ben due candidature ai Premi Oscar come miglior interprete non protagonista per il film“L’arte di vincere” e “The Wolf of Wall Street”.

Per via della sua forma fisica ha confessato di essere stato bullizzato in passato ed essere vittima di body shaming. “Non credo di essermi mai tolto la maglietta in una piscina fino all’età di 30 anni, anche di fronte a familiari e amici. Probabilmente sarebbe accaduto prima se le mie insicurezze infantili non fossero state esacerbate per anni e anni dalla stampa. Ora ho 37 anni e finalmente mi amo e mi accetto” – aveva confessato precedentemente.

Per questo motivo ha voluto usare la sua influenza in quanto personaggio di spicco dello star system e lasciare un messaggio sul suo profilo Instagram per sottolineare quanto non sia necessario dire sempre la propria opinione sull’aspetto altrui, anche se si è in buona fede. Ha scritto: “So che avete buone intenzioni ma vi chiedo cortesemente di non commentare il mio corpo. Che sia positivo o negativo voglio educatamente farvi sapere che non è d’aiuto e non fa sentire bene. Un saluto”.

Sotto il post dell’attore è balzato il commento di Sharon Stone. Ecco le sue parole: “Posso almeno dirti che stai molto bene? Perché è così“. Gesto assolutamente nobile ma era proprio ciò che Jonah Hill aveva detto di non fare.

Non sono mancate, quindi, le repliche piccanti all’uscita della diva di “Basic Instinct”: “Ti ha letteralmente appena detto di no, cavoli“, “Hai completamente mancato il punto”, “Rispetta i limiti“, Ottimo, hai capito tutto al volo…”, “Impara a leggere”.