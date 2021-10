“Ma ci fai o ci sei?”, toni accesi a “Domenica In”: Venier costretta a lanciare la pubblicità

A “Domenica In” si è discusso molto in merito all’esibizione di Al Bano Carrisi: Mara Venier, spiazzata dall’inasprimento dei toni, è stata costretta a mandare la pubblicità

Decisamente all’altezza delle aspettative l’esordio di Al Bano sulla pista di “Ballando con le Stelle“. Il cantante di Cellino, in coppia con Oxana Lebedew che si è trovata costretta ad esibirsi con il tutore, ha dato prova delle abilità apprese durante la fase di preparazione. La giuria si è mostrata dalla parte dell’artista ed ha deciso di incoraggiarlo con una serie di “6”. Tutti, ad eccezione di Guillermo Mariotto, che ha freddato Al Bano con uno “0” che ha scatenato non poche polemiche.

Ospiti di “Domenica In“, il concorrente e il giudice si sono nuovamente confrontati in merito alla votazione. Mara Venier, notando che i toni si erano inevitabilmente accesi, ha deciso di mandare tempestivamente la pubblicità.

“Ma ci fai o ci sei?”, toni accesi a “Domenica In”: la Venier lancia la pubblicità

View this post on Instagram Un post condiviso da Domenica In (@raidomenicain)

La prima esibizione di Al Bano sul palco di “Ballando con le Stelle” ha fatto molto discutere i giurati. Il cantante, che ha sempre palesato la propria estraneità rispetto al mondo della danza, si è trovato in difficoltà anche a seguito dell’infortunio della sua maestra. Oxana Lebedew si è infatti ritrovata a ballare con il tutore, mentre l’artista di Cellino tentava di riempire la pista con la sua presenza. Inesorabile il giudizio di Guillermo Mariotto, che ha alzato senza alcuna clemenza la paletta dello “0”.

Ospiti di “Domenica In”, giudice e concorrente si sono confrontati in merito alla votazione. “Se l’è guadagnato egregiamente lo 0” – ha scherzato lo stilista, spiegando poi le effettive ragioni della sua scelta – “Gli ho dato questo voto perché sono convinto che lui possa fare di più, lui balla da Dio“. Se Al Bano sembrava addirittura sostenere le motivazioni di Mariotto, lo stesso non si può dire della conduttrice Mara Venier, che si è duramente scagliata contro il giurato. “Ti sei fatto odiare da tutta Italia, ed hai dato 8 a chi non valeva niente. Ma ci sei o ci fai?“: questa la stoccata della Venier, il cui tono concitato tradiva l’irritazione.

Per evitare che gli animi si surriscaldassero ulteriormente, la presentatrice ha immediatamente lanciato la pubblicità. Fortunatamente, il cantante di Cellino non serba alcun rancore nei confronti dello stilista, che si dichiara pronto a ricredersi sul concorrente.