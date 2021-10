Arisa. La cantante plurivincitrice del Festival di Sanremo ha esordito come concorrente del dancing show “Ballando con le Stelle”. Com’è andata la sua prova

Lo straordinario talento di Arisa nelle vesti che le sono più congeniali, quelle di cantante, è ormai risaputo. Il pubblico italiano la ammirò come timida interprete sul palco dell’Ariston nel 2009 con il brano “Sincerità” dove sbaragliò la concorrenza e vinse il primo premio tra le nuove proposte. E alla kermesse del Festival di Sanremo è poi tornata più volte da personaggio affermato, trionfando nella categoria dei big con il brano “Controvento” e piazzandosi sempre nelle posizioni più alte delle classifiche finali.

Il suo carattere peperino l’ha fatta emergere anche come volto amatissimo del piccolo schermo. La scorsa stagione l’abbiamo ammirata come coach della scuola di “Amici” si Maria De Filippi. Quest’anno è lei stessa a mettersi in gioco e a cimentarsi in un ruolo per lei inusuale, quello di danzatrice, nel longevo talent dedicato ai vip “Ballando con le Stelle”. Com’è andata la sua prova di esordio?

Arisa: la sua esibizione a “Ballando con le Stelle” mette i giudici d’accordo

Arisa è apparsa durante la prima puntata della sedicesima stagione di “Ballando con le Stelle” in tandem con il maestro Vito Coppola. Si sono esibiti in un inaspettato charleston sulle note di “Blurred lines” e “A little party never killed nobody”.

A termine della prova la cantante si è detta un po’ perplessa e ha detto: “Mamma, ragazzi, Non ho azzeccato niente”. Tuttavia, le sensazioni provate sono state intense e l’esperienza per lei inedita ha suscitato sicuramente positività: “Per me è stata una delle emozioni più belle della mia vita. Non ho mai provato niente del genere e sono stata molto bene. Non è ancora finita, sosteneteci” – ha scritto sul suo seguitissimo profilo Instagram.

Di sicuro ha conquistato il pubblico che ha inondato il web di commenti positivi. Grande plauso anche da parte dei giudici. Arisa e Vito Coppola sono balzati al primo posto della classifica della prima puntata, scavalcando Morgan, grazie ai 50 punti del tesoretto assegnatole da Alberto Matano e Rossella Erra.

Evidente anche il feeling con il suo partner di danza: “Per Vito non è stato facile perché oltre al fatto di non essere una ballerina sono anche una persona emotivamente molto difficile da scardinare e lui mi ha fatto fare delle cose che non mi hanno fatto pensare.”

I giudici sono stati unanimi nell’apprezzare l’esibizione di Arisa. Hanno sottolineato la classe, la femminilità e il talento inaspettato. Guillermo Mariotto le ha regalato un ottimo 8 mentre Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Carolyn Smith le hanno dato 7 e Selvaggia Lucarelli 6: 35 punti totali, tra i più alti della puntata.