Cecilia Rodriguez, il mini abito fa girar la testa: sexy come non mai – FOTO

Cecilia Rodriguez fa girar la testa: l’ultimo outfit pubblicato su Instagram è molto sexy, lei lo userà per un’occasione speciale.

Dopo i tanti anni trascorsi nell’ombra della sorella, oggi Cecilia Rodriguez sembra essere finalmente riuscita a ritagliarsi uno spazio tutto suo all’interno del mondo dello spettacolo italiano. Sebbene Belen resti un’icona indimenticabile, anche la Rodriguez minore vanta una carriera di successo e milioni di fans. Lei e il fidanzato Ignazio Moser conducono quest’autunno la seconda edizione di “Ex on the beach Italia”, che l’anno scorso aveva ottenuto un successo inaspettato. La coppia non perde occasione di ricordare ai propri followers di seguire il programma tv, e Cecilia ne approfitta per mostrare a tutti i suoi look mozzafiato.

Cecilia Rodriguez, Ex on the beach Italia è suo anche quest’anno!

“Per noi è stata una soddisfazione essere riconfermati come volti anche della terza stagione di Ex On The Beach Italia” hanno raccontato Cecilia e Ignazio. “L’anno scorso ci siamo messi alla prova per la prima volta in questo ruolo e ci siamo divertiti molto. Speriamo che sia solo l’inizio di una lunga collaborazione con MTV, un brand iconico che ci rispecchia molto”. I due fidanzati lavorano benissimo insieme, e la loro intesa è evidente. Probabilmente è proprio questo il motivo per cui la produzione di “Ex on the beach Italia” ha deciso di tenerli con sé anche quest’anno.

Il reality riscuote un successo davvero inaspettato, soprattutto tenendo conto di tutti gli altri programmi strutturati in maniera simile: il famosissimo Temptation Island e il nuovo Love Island (condotto da Giulia De Lellis) per esempio. La Rodriguez minore si gode finalmente un po’ di autonomia dalla sorella Belen, che per tanti anni ha involontariamente oscurato la sua luce.

Per pubblicizzare al meglio il reality di cui lei e Ignazio sono protagonisti, Cecilia oggi ha deciso di pubblicare su Instagram una foto del prossimo outfit che indosserà alla conduzione del reality: un mini dress giallo limone adornato con perline luccicanti. Nei commenti i followers sono impazziti, e hanno riempito la modella argentina di complimenti!