“Il Paradiso delle Signore”, anticipazioni 18 ottobre: la sofferta decisione di Gloria

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 18 ottobre: Irene è preoccupata per Stefania. Gloria prende una sofferta decisione.

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore abbiamo visto Gloria nascondersi da Ezio dopo che l’uomo è stato assunto al Paradiso come direttore della Palmieri. La capocommessa vuole a tutti i costi evitare che di rincontrare l’ex marito e di svelare alla figlia Stefania la propria identità. Nel frattempo Stefania cerca di abituarsi all’idea che Veronica e la figlia Gemma vivranno con loro. La cosa tuttavia non si rivela facile per via della gelosia della stessa Gemma nei suoi confronti. Quanto a Flora, la Ravasi sta riscontrando alcuni problemi nel portare avanti il suo lavoro di stilista del grande magazzino.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 18 ottobre: Flora è in incognito

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore sappiamo che Irene sara preoccupata per Stefania. La commessa consiglierà all’amica di non andare a vivere insieme al padre Ezio e alla sua nuova compagna. Contestualmente Veronica rimprovererà la figlia, intimandole di provare ad andare d’accordo con Stefania ora che vivono sotto lo stesso tetto.

Tina invece comincerà a curarsi con la speranza di riuscire a ritrovare la voce in tempo per lo spettacolo proposto da Vittorio. Salvatore le starà vicino.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo infine che Gloria tornerà finalmente al Paradiso, ma solo per comunicare una decisione importante: ha deciso di licenziarsi dal ruolo di capocommessa. La donna non può rischiare di essere beccata da Ezio sul luogo di lavoro.

La prossima puntata de Il Paradiso delle Signore andrà in onda lunedì 18 ottobre alle ore 15.55 e sarà visibile anche ondemand sulla piattaforma RaiPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per eventuali cambi di programmazione!