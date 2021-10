Sono passati alcuni anni dal termine delle registrazioni che li hanno visti protagonisti di MAPV, come sono cambiate oggi le loro vite?

Il pubblico di Real Time è in fibrillazione in queste settimane visto che è ripartita la messa in onda in differita sul Canale 31 del digitale della settima stagione di “MAPV Italia”. Domani sera andrà in onda la quarta puntata tanto attesa che vedrà confrontarsi con la convivenza vera e propria le tre coppie di giovani assunti dagli esperti per questo nuovo gioco dei sentimenti.

Come andrà a finire in questa attesissima stagione? Ci saranno dei nuovi Francesco Muzzi e Martina Pedaletti stavolta? In attesa di scoprire come procederà il docu reality, facciamo un passo indietro di cinque anni e vediamo che fine hanno fatto due dei ragazzi della primissima stagione, Alessandra e Andrea.

Ricordate Alessandra Raza ed Andrea Pagano? Vi sorprenderà conoscere cosa fanno oggi

Hanno preso parte al primo esperimento sociale andato in onda dal 19 maggio al 6 giugno 2016 assieme ad Annalisa Meliota e Fabrizio Fiori e la coppia Lara Ruggiero e Marco Pagani. Alessandra Raza e Andrea Pagano si sono sposati cinque anni fa ma dopo la scelta di concludere il matrimonio civile hanno dirottato per altre strade molto diverse.

La giovane romana dopo la fine delle nozze con il marito ha deciso di investire su sé stessa e oggi è una make up artist molto seguita sui social dove non solo dispensa tutorial per prendersi cura della bellezza a tutto tondo ma è anche molto richiesta la sua presenza per shooting ed eventi importanti.

Nessuna foto invece sul suo profilo Instagram riguardo un possibile nuovo compagno di vita, anche se sono in molti a sperare che Alessandra sia felice in questo momento della sua vita.

Riguardo invece Andrea ha fatto perdere le sue tracce sparendo anche dai social. Un idillio quello iniziale della coppia che ha pian piano lasciato il posto invece all’abisso anche nei rapporti che a quanto pare non sono stati affatto riallacciati.