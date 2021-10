Dopo la fine della relazione con Massimiliano Allegri Ambra Angiolini è pronta ad iniziare una nuova vita: ecco cosa è successo davvero.

Che la storia d’amore tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri sia finita è ormai noto a tutti. La relazione tra i due è durata quattro anni, e per l’ex compagno Ambra aveva abbandonato la sua città natale Brescia per trasferirsi a Milano. I gossip a proposito della fine della loro relazione sono iniziati quando i followers hanno notato l’assenza di Angiolini al matrimonio della figlia di Allegri, ma il primo a darne notizia ufficiale è stato Alfonso Signorini tramite il suo settimanale “Chi”.

Ambra Angiolini, ecco cosa è successo davvero con Massimiliano Allegri

Nonostante all’inizio della loro relazione Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri sembravano particolarmente affiatati, tanto che alcuni commenti particolarmente protettivi di lei divennero virali, la loro storia è poi finita nel peggiore dei modi. Agli occhi del pubblico la relazione tra l’allenatore di calcio e Ambra è finita in maniera molto lenta e pacata, ma in realtà le cose potrebbero essere andate in modo diverso.

Non avremo mai modo di sapere la verità, ma stando a quanto raccontato dalle giornaliste di Più Donna Ambra avrebbe deciso di separarsi da Allegri dopo aver scoperto un suo gravissimo tradimento. Pare che inizialmente la donna abbia addirittura provato a perdonare il compagno, sperando in una sbandata di una volta sola, ma non è stato così. Non appena le intenzioni dello sportivo si sono fatte chiare Ambra ha deciso di allontanarsi, e oggi si impegna per rincominciare a vivere senza di lui.

“Esiste per tutti il giorno Zero, è un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte. Ci si allontana dalle persone che diventano ricordi, da quelle che non restano, da quelle che in fondo non ci sono mai state. Si chiama giorno zero perché quello che segue lo zero è sempre un inizio, e negli inizi non si conosce la sconfitta”. Queste sono state le ultime parole pronunciate dalla Angiolini a proposito della fine della sua relazione, dopodiché la donna ha deciso di allontanarsi da tutti i gossip nati sul suo conto nelle ultime settimane.