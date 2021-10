Anna Safroncik, sotto il tailleur niente. L’attrice regala ai followers una visuale davvero a luci rosse: non potrai non guardare lì…

La classe 1981, che lo scorso gennaio ha festeggiato il traguardo dei 40 anni, non ha rivali in quanto a bellezza e femminilità. Anna Safroncik, attrice ucraina naturalizzata italiana, ha fatto colpo sui telespettatori fin dai propri esordi. In molti la ricordano per i ruoli all’interno di “CentoVetrine” e in “La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa“, che le hanno permesso di emergere all’interno del panorama televisivo nazionale.

Negli ultimi anni, conseguentemente alla diffusione dei social network, Anna ha conquistato un numero sempre maggiore di seguaci sui social. Quest’ultimi, di recente, sono stati deliziati da un post davvero da urlo: non puoi non vederlo.

NON PERDERTI ANCHE —> “Sono in un mare di…”, il concorrente scoppia a piangere. Succede l’irreparabile al “Gf Vip”

Anna Safroncik, sotto il tailleur niente. Per i fan il risultato è “spettacolare” – FOTO

Per vederla, vai su Successivo