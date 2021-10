“Beautiful”, anticipazioni puntata 19 novembre: un nuovo inizio per Thomas

Beautiful, anticipazioni 19 ottobre: Ridge apprende le ultime notizie su Steffy. Thomas vuole un nuovo inizio.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Steffy perdere il controllo ed irrompere a casa di Brooke per riprendersi Kelly. Dopo che Liam ed Hope le hanno portato via Phoebe (cioè Beth), la ragazza non è stata più la stessa. L’idea di perdere anche Kelly la fa impazzire. Hope si è opposta, sostenendo che non le ridarà sua figlia finché non si rimetterà in sesto e curerà la sua dipendenza da oppiacei. Anche Thomas è convinto che Steffy abbia bisogno di aiuto, ma allo stesso tempo odia il fatto che Liam continui ad intromettersi nella sua vita e a preoccuparsi per lei. Secondo il Forrester, lo Spencer è geloso del Dottor Finnegan così come sarebbe geloso di qualsiasi altro uomo si avvicinasse a sua sorella.

Leggi anche -> Matrimonio a Prima Vista, che fine ha fatto la prima coppia del reality? Erano subito scoppiati, poi…

Beautiful, anticipazioni 19 ottobre: Ridge è preoccupato

Leggi anche -> Amadeus, lite sul prato: il VIDEO fa il giro del web

Dalle anticipazioni americane di Beautiful sappiamo che Ridge verrà a conoscenza delle condizioni di salute di Steffy. Il Forrester si preoccuperà per la figlia, di cui aveva perso le tracce da un po’. Solo in questo momento, infatti, Ridge si renderà conto di essere stato così assorbito dai suoi problemi da aver completamente finito per trascurare la sua famiglia.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Thomas chiederà scusa a Zoe per averla usata per arrivare ad Hope. La modella accetterà le sue scuse, ma non si fiderà più di lui. Per questo rifiuterà la sua offerta quando Thomas le chiederà di ricominciare a frequentarsi come hanno fatto in passato, prima del loro matrimonio finito male.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda martedì 19 ottobre, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione.