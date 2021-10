“So che sei romanista ma…” Giorgia Rossi a bordo campo è la numero 1. Sfida aperta alla Leotta? – FOTO

Giorgia Rossi. La giornalista sportiva è assediata dai commenti dei fan sul suo profilo Instagram. Bellezza e professionalità in un unico pacchetto: successo assicurato

Classe 1987, originaria di Roma, Giorgia Rossi è una delle certezze contemporanee del giornalismo sportivo italiano.

Ormai sono fuori moda e vetusti i clichè che vedono le donne poco preparate nel settore calcistico. Professioniste come Diletta Leotta, Monica Bertini e prima ancora le veterane Ilaria D’Amico e Paola Ferrari sono autorità. Tuttavia, molto lavoro ancora dev’essere fatto per abbattere il pregiudizio che aleggia intorno alla loro professione, specie se unito ad avvennenza fuori misura. Apripista fu una giovanissima Antonella Clerici che ha iniziato la propria carriera proprio come volto di “Dribbling” su Rai 2 negli anni ’90.

Giorgia Rossi: la foto su Instagram che fa scatenare i tifosi

Giorgia Rossi ha sempre avuto una carriera segnata dalla passione per il calcio. L’esordio è avvenuto nel canale tematico della sua squadra del cuore, Roma Channel per poi passare prima a Sky, poi su Rai Sport.

Successivamente è iniziato il suo lungo percorso nelle reti Mediaset dove è stata assunta nel 2013. Ha fatto parte della squadra “Tiki Taka” nelle vesti di inviata. Ha infoltito le fila di “Studio Sport” e ha seguito i pre e post-partita di “UEFA Champions League”. É stata ospite fissa del programma “Balalaika – Dalla Russia col pallone” in occasione del mondiali 2018.

Dopo otto anni di lavoro nelle reti con sede a Cologno Monzese ha stravolto la sua vita per passare alla piattaforma streaming DAZN che trasmette integralmente il campionato di Serie A durante questa stagione. “É una scommessa, ma sono carica” – aveva detto con entusiasmo la giornalista – “Ho voglia di novità e di rompere un po’ gli schemi facendo uscire la parte più frizzante di me”.

Spesso è messa in competizione con un altro volto femminile del calcio italiano, la collega Diletta Leotta, entrambe preparate e bellissime. Per Giorgia Rossi non esiste disputa: “Mi annoiano tutte le critiche nei suoi confronti: c’è sempre qualcosa da imparare da chi ha successo”.

É impegnata con il collega Alessio Conti, giornalista di Sport Mediaset, con il quale convive ma il matrimonio è ancora lontano dai loro progetti.

Grande successo della Rossi anche su Instagram dove è seguita da una platea di 470mila follower. L’ultimo post condiviso la vede a bordo campo in occasione della partita Juve – Roma, finita 1 a 0 per i bianconeri. Delusione cocente per la giornalista che tiene, invece, per i giallorossi. Indossa un meraviglioso trench rosso e alti stivali scuri al ginocchio.

“La Signora del calcio in questo momento” – scrive un fan. Fanno eco altri: “Complimenti per la bellezza e la professionalità”, “Bella, brava, cortese, gentile e sempre pronta a regalare un sorriso a noi tifosi un po’ ‘invadenti'”, “So che sei romanista ma il rosso e nero ti donano”.