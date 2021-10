Mercedesz Henger ha lasciato il popolo del web senza fiato con un nuovo scatto rovente. Le sue curve sono sbalorditive.

Curve sbalorditive, fisico da statua, fascino ipnotico. Mercedesz Henger ha stuzzicato per l’ennesima volta il popolo del web, con una serie di foto roventi in cui si è mostrata in una location inaspettata con una mise irresistibile.

La figlia di Eva, classe 1991, ha conosciuto nel tempo una grande notorietà distinguendosi nel mondo dello spettacolo come modella, influencer e personaggio televisivo capace di mandare in estasi milioni di persone con le sue forme stratosferiche.

Scatto dopo scatto, ha raggiunto molto seguito sul web: 778 mila follower su Instagram, ogni suo post manda letteralmente in estasi il social, come è accaduto con il suo ultimo post bollente.

Mercedesz Henger: serie di FOTO roventi, fan in estasi

