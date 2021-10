Laura Torrisi ha paralizzato il web con un nuovo scatto mozzafiato. La sua bellezza stratosferica ha fatto sognare tutti.

Instagram in tilt? L’ultimo post di Laura Torrisi ha fatto perdere la testa agli utenti, rimasti senza fiato per la sua bellezza stratosferica, tanto che si sono scatenati tra cuori e parole di apprezzamento sotto allo scatto.

Seguita da 1,3 milioni di follower su Instagram, foto dopo foto ha conquistato una grande notorietà sul social dove ogni giorno il pubblico interagisce con i suoi contenuti mozzafiato. Tra sguardo ipnotico e curve roventi, l’attrice delizia sempre tutti offrendo panorami indimenticabili.

Classe 1979, di Catania, il suo fascino è intramontabile: dal suo esordio televisivo nel 2016, anno in cui ha preso parte al “Grande Fratello”, a oggi è sempre bellissima. Nel corso della sua carriera ha recitato in pellicole di successo tra cui “Una moglie bellissima” di Leonardo Pieraccioni. Con quest’ultimo è scoppiata la scintilla legandoli per molto tempo, nel 2010 hanno dato alla luce la figlia Martina, anche se oggi sono ormai separati.

Laura Torrisi mozzafiato: dettaglio irresistibile

