“Mai vista ragazza più bella”. Carolina Stramare, che curve! VIDEO bollente sul web e fan in delirio

Carolina Stramare ha pubblicato una clip con i momenti più belli della sua partecipazione all’ultima puntata di “Scherzi a parte”. Una festa per gli occhi

Nata a Genova nel 1999 ma cresciuta a Vigevano (in provincia di Pavia), Carolina Stramare è stata eletta regina di bellezza nell’ambitissimo concorso di Miss Italia durante l’ottantesima edizione (anno 2019).

La giovanissima modella dai tratti dolci e delicati ha affascinato la giuria, scalando la classifica e sbaragliando la concorrenza. A conferirle tale onore è stata un’altra donna, emblema indiscusso di fascino intramontabile: la diva del cinema mondiale Gina Lollobrigida. Per Carolina Stramare si sono aperte così le porte della notorietà, ha collaborato con marchi illustri come Paul Marciano, Philipp Plein, Colmar e Tezenis. Non solo fashion system, la giovane ha altri progetti nel suo carnet professionale.

Carolina Stramare: passi significativi nel mondo del piccolo schermo

Durante la scorsa stagione de “L’Isola dei famosi” era stata data per certa la partecipazione dell’ex miss Italia Carolina Stramare. A pochi giorni dalla partenza per le spiagge dell’Honduras dove avrebbe incontrato i suoi colleghi naufraghi vip, è stato annunciato il ritiro della modella ancor prima di iniziare la gara.

Il motivo riguarda questioni familiari mai del tutto chiarite; questo ha portato sicuramente una penalizzazione per la Stramare che non ha potuto godere di mesi di visibilità. Poco male, un’altra occasione si è presentata immantinente, con un progetto di primo piano sulla rete ammiraglia di Mediaset, Canale 5.

É lei, infatti, la compagna d’avventura di Enrico Papi nella conduzione dell’attuale stagione del longevo e consolidato programma della domenica sera “Scherzi a Parte”. La stessa ex miss Italia ha condiviso con i suoi fan un video, una breve clip, dei momenti più belli dell’ultima puntata andata in onda. Si mostra con una serie di outfit in vinile lucido, dalle scollature provocanti, che le conferiscono una sensualità fuori scala.

“Mai vista una ragazza più bella” – scrive un fan travolto dal suo fascino dirompente.

Non solo, buone notizie anche per i tifosi e appassionati di calcio. La straordinaria Carolina Stramare è anche il volto di Helbiz Live, pronta a riscendere in campo nel commentare il torneo di Serie B.