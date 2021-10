“Splendida” Elisa De Panicis, classe ed eleganza: scollatura da urlo -FOTO

Elisa De Panicis sfoggia un abito da urlo e le sue foto diventano virali, i fan sono impazziti e non perdono occasione di lasciare un commento

Elisa De Panicis è un’influencer molto conosciuta dal web per aver partecipato a diversi programmi come “Mujeres Y Hombres”, la versione spagnola di “Uomini e donne”, e “Superviventes”, “Isola dei famosi” in Spagna.

In Italia, invece, è stata una delle concorrenti del “Grande fratello vip 2020”, ma non è arrivata alla fine del gioco poiché eliminata a metà. Ha fatto molto parlare di lei per il bacio con all’amica Mila Suarez, sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia 2020.

Elisa De Panicis, completo strepitoso e sorriso magico – FOTO

