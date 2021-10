Rocio Morales in total black fa impazzire tutti ma è quel dettaglio che la rende ipnotica – FOTO

Rocio Morales, la splendida attrice spagnola offre lezione di stile sul web che all’unanimità la elogiano per l’eleganza.

Rocio Morales è tra le attrici più belle del cinema italiano. Spagnola ma italiana di adozione, è sempre una donna elegante e propone outfit che ne accentuano la fisicità. Nonostante non faccia più la modella, il corpo slanciato ed il portamento la rendono tra i personaggi più ambiti dai brand che desiderano far indossare i vestiti proprio alla bella Rocio.

Mai una scivolone volgare, quello che vediamo nelle foto dell’attrice e conduttrice è solo tanta grazia, una classe da cui le followers specialmente prendono spunto ed amano confrontarsi con la propria beniamina, sebbene la bella spagnola tenda a non interagire col pubblico web. Nell’ultima foto si conferma essere un’icona di eleganza e bellezza.

Rocio Morales, il dettaglio la rende ipnotica sotto gli occhi dei fans

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rocío Muñoz Morales (@rociommorales)

In total black, Rocio Morales è ancora una volta icona di stile ed eleganza: un caldo blazer oversize con bottoni argento e dalla forma rotonda per dare un tocco di luce alla mise ed un pantalone ad esso abbinato. I capelli rigorosamente legati in un treccia bassa e con tanto di riga centrale. Il trucco gioca molto sui colori latini dell’attrice: nude su labbra e ombretti dai toni caldi che ne accentuano lo sguardo.

Il post è bello da ammirare, le tre foto in esso contenute sono un omaggio alla bellezza della Morales. I commenti non a caso alludono proprio a questo modo di essere, sempre così pacato…una bellezza che non urla ma arriva gradualmente e ti sconvolge. Le foto ne immortalano le diverse espressioni facciali. “Eh sì Rocìo, tu sei un dono del buon Dio” i followers fanno sempre sentire il proprio affetto, che sia un pensiero o un emoji come i cuori che vanno per la maggiore.

Ammirarla nei red carpet è sempre un’occasione per contemplarne la presenza fisica ed uno sguardo ipnotico che raggiunge la nostra interiorità. Un dettaglio non di poco conto visto che ogni volta tutti gli occhi sono puntati su di lei.