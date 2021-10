Elettra Lamborghini è sempre un piacere per gli occhi: la regina del twerking ha postato tra le sue stories una fotografia in cui indossa uno short favoloso.

Elettra Lamborghini, anche questa sera, è riuscita a catturare l’interesse di tutti i suoi seguaci condividendo una fotografia sublime tra le sue stories di Instagram. I suoi 6,8 milioni di followers avranno sicuramente apprezzato e ringraziato. La ‘Regina del Twerking’ ha un fisico eccezionale e ogni volta è un’occasione buona per metterlo in mostra.

Come tutti i personaggi dello spettacolo con grande popolarità, anche la Lamborghini è spesso al centro di notizie e rumors di gossip. Secondo alcune indiscrezioni, la nota ereditiera sarebbe incinta. Non ci sono però conferme ufficiali e la diretta interessata è una a cui piace particolarmente scherzare. Tralasciando tutto ciò, focalizziamo la nostra attenzione sulla foto strepitosa apparsa online.

Elettra Lamborghini, outfit strepitoso: shorts atomici

La Lamborghini, anche quest’oggi, ha lasciato il segno sui social network. La cantante e showgirl ha pubblicato uno scatto in cui sfodera un outfit da crepacuore. La tutina super aderente mette in risalto ogni singolo lato del suo corpo da dieci e lode. Gli shorts sono davvero pazzeschi ed antonimici e mettono in evidenza proprio tutto.

Il ventre della classe 1994 è completamente scoperto: il suo addome è davvero stratosferico. La nativa di Bologna rilascia anche un sorrisino malizioso: sembra rigenerata, le super vacanze stanno avendo un effetto benefico su di lei. In realtà, per festeggiare l’anniversario di matrimonio con Afrojack la 27enne sta facendo un vero e proprio viaggio di nozze. A causa della pandemia, dopo il matrimonio la coppia non viaggiò. Quest’anno, invece, i due innamorati hanno deciso di sposarsi, soggiornando in resort di lusso tra le Maldive e Dubai.

Direttamente dalle Maldive, la bella bolognese pubblicò una fotografia in cui indossava un costume che non copriva e che quindi risaltava il suo lato A incredibile.