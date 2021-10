La buonanotte di Eva ai suoi fan è sempre più bollente: la nativa di Gyor pietrifica i followers con il suo fondoschiena di marmo in bella vista.

Eva è ormai una certezza: la nativa di Gyor, ogni sera, condivide scatti da sogno. L’ex attrice dei film a luci rosse, proprio come quando realizzava i consueti calendari sexy qualche annetto fa (per usare un eufemismo, dal momento che sono passati più di 20 anni), vanta un fisico che è una meravigliosa opera d’arte.

La classe 1972 sta vivendo davvero un periodo d’oro: tra vacanze in posti meravigliosi e bagnetti in acque limpide e colorate, la splendida ungherese ha trovato anche il tempo per riappacificarsi con sua figlia Mercedesz. Manca al momento una conferma ufficiale, ma le due sono state pizzicate insieme ad amici in Ungheria qualche settimana fa. Eva, anche questa sera, ha lasciato senza fiato i suoi ammiratori condividendo una fotografia al limite del proibito.

Eva, il perizoma è invisibile: fondoschiena marmoreo

