Finalmente quello che tutti aspettavano è accaduto: i due concorrenti del “GF Vip” si lasciano andare. Dopo la cena baci e coccole a letto

Una serata di puro romanticismo quella di ieri al “Grande Fratello Vip”. Chi ama le storie d’amore, la dolcezza e le coccole sarà stato contento. Finalmente due concorrenti del reality show di Canale 5 si sono lasciati andare.

Prima la cena romantica, poi il bacio, il patto e la conclusione della serata sotto le coperte. I fan sognano insieme a loro e sperano che possa nascere qualcosa di meraviglioso.

“GF Vip”, dopo la cena i baci a letto

Parliamo di Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Tra i due pare che le cose funzionino e ieri sera hanno fatto sognare i telespettatori. Che il figlio di Patrizia Mirigliani fosse interessato alla showgirl era palese da tempo. È stato proprio lui che ha chiesto al “GF Vip” di poter organizzare una cena a lume di candela per poter corteggiare maggiormente l’ex moglie di Pago. E la cosa ha funzionato.

Nicola ha pensato a tutto: nella Nave dell’amore ha creato qualcosa di perfetto. Due rose per accoglierla, un menù speciale, e la vasca idromassaggio. Miriana è lusingata e piano piano si lascia andare. Finalmente i due si baciano. La Trevisa chiede a Pisu di fare un patto, non dire nulla agli altri, di tenere questo momento per loro. Lui accetta e tornano in casa.

Ma il romanticismo nel martedì sera del “GF Vip” non è ancora finito. Miriana e Nicola vanno a letto insieme e non si trattengono. La valletta di Mike Buongiorno fa cadere i freni e si lascia andare. I due si baciano sotto le coperte, le sorride, copre il volto di entrambi con le coperte, e tutto il resto scompare.

È quello che i fan aspettavano da un po’ di giorni ormai. “Il cuore va a mille oh” le dice Nicola. E poi aggiunge prendendo la mano della Trevisan: “Ma è normale oh”. “Rilassatissimo” aggiunge Miriana chiedendogli: “Sei emozionato?”.