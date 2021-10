Ieri mattina, un aereo bimotore, con 21 persone a bordo, è precipitato all’aeroporto di Houston (Usa) subito dopo il decollo. Il bilancio è di due feriti.

Tragedia sfiorata in Texas, negli Stati Uniti. Un aereo, appena decollato dall’aeroporto di Houston, è precipitato al suolo, dopo aver impattato contro una recinzione, ed ha preso fuoco. Fortunatamente l’incidente non ha provocato vittime: 21 le persone a bordo, tra passeggeri e membri dell’equipaggio, sono state tutte tratte in salvo. Solo due di queste hanno riportato ferite lievi. Un’indagine è stata avviata per determinare con esattezza le cause e la dinamica di quanto accaduto.

Usa, tragedia sfiorata in aeroporto: aereo bimotore precipita al suolo e prende fuoco

Ieri mattina, martedì 19 ottobre, un aereo privato è precipitato allo Houston Executive Airport, in Texas (Usa), poco dopo essere decollato.

Stando a quanto riporta l’agenzia Reuters, il velivolo, un bimotore McDonnell Douglas MD-87 con a bordo 21 persone, 18 passeggeri e 3 membri dell’equipaggio, è decollato intorno alle 10 ed era diretto a Boston. Qui i passeggeri avrebbero dovuto assistere alla sfida di baseball tra gli Houston Astros e i Red Sox, match dell’American League Championship Series della MLB (Major League Baseball). Mentre lasciava l’aeroporto, l’aereo avrebbe impattato contro una recinzione ed è precipitato al suolo prendendo rapidamente fuoco.

Leggi anche —> Louisiana, apre il fuoco in un campus universitario: 1 morto e diversi feriti

Sul posto sono arrivate le squadre d’emergenza ed i paramedici che hanno avviato le operazioni di soccorso. Fortunatamente tutte le 21 persone a bordo sono riuscite a mettersi in salvo. Due passeggeri sono rimasti lievemente feriti e trasportati in ospedale per le cure del caso.

Leggi anche —> Celebre TikToker si suicida in un modo sconvolgente, momenti terribili

Il National Transportation Safety Board e la Federal Aviation Administration hanno aperto un’indagine sull’incidente che ha visto coinvolto il bimotore, modello, scrivono i colleghi della redazione di Tgcom24, utilizzato anche da alcune compagnie per delle tratte in Italia.

Al vaglio delle autorità statunitensi le cause che hanno provocato l’urto contro la recinzione dell’aeroporto, in seguito al quale l’aereo è poi precipitato al suolo.