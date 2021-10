Alessandra Amoroso non si nasconde più, confessione senza precedenti: “Oggi mi sono perdonata…”

La cantante salentina ha affrontato un lungo percorso di accettazione di se stessa che ha raccontato in una recente intervista dove si è aperta e ha svelato ai fan.

“Tutto accade” è il titolo del nuovo album di Alessandra Amoroso che uscirà il prossimo 22 ottobre e che ne descrive molto bene il cambiamento avvenuto in questi ultimi due anni. Sono 14 brani inediti che vantano una squadra di autori “tanto diversi tra loro ma scelti con cura“, nomi che vanno da Paolo Antonacci, Davide Petrella, Federico Zampaglione, Federica Abbate, Giordana Angi, Rocco Hunt, Roberto Casalino e moltissimi altri.

Troviamo qui un’Alessandra profondamente cambiata e che ha accettato la simbiosi anche si alcuni lato oscuri che portava dentro di sé e che invece spesso, per esigenze sceniche e di spettacolo, ha preferito tenere celate. Questa consapevolezza l’ha rivelata in una recente intervista rilasciata a Tiscali.it interrogata da Cinzia Marongiu. Sentiamo cos’ha dichiarato la cantante salentina?

Alessandra Amoroso non ha più paura, il nuovo album è una rinascita per lei

Nel nuovo album in uscita nella copertina sono impresse due facce di Alessandra, quelle che lei chiama “Ale Show” e “Sandrina”, due anime tanto diverse ma allo stesso tempo in simbiosi profonda. La cantante ha ammesso di aver affrontato un lungo percorso di accettazione di sé, fatto di sofferenza e ricerca a ritroso di ciò che è stata.

“(…) Questo percorso così complicato mi ha portato a una nuova consapevolezza su me stessa, su quello che voglio oggi e su chi sono. Mi spiace non essere riuscita a vedere prima tante cose. Questa mancanza che c’è stata da parte mia nei miei confronti non mi ha fatto godere appieno di tanti momenti felici. Oggi mi sono perdonata ma la verità è che di alcune cose passate non ho neanche il ricordo”.

Ha poi proseguito nella spiegazione: “Mi sono sempre giudicata e criticata da morire. In una maniera così brutale e cattiva che mi viene da chiedermi: ‘Ma a me chi me l’ha fatto fare?’. Comunque se mi guardo allo specchio, vedo che queste due anime alla fine si sono incontrate e sono pronte a viversi e a godere di tutto quello che hanno fatto. Forse doveva andare così”.

L’album è un inno al potercela fare da soli, ad accettare i momenti belli e brutti che la vita offre senza sensi di colpa e amarezza personale:

“Quello che posso dare io a me stessa non lo potrò mai avere da nessuno. È questa la cosa meravigliosa, è questa la mia scoperta più grande”. Alessandra invita tutti, soprattutto i più giovani che ascolteranno il cd, a perdonarsi perché solo così avranno maggiore consapevolezza di sé e del mondo attorno a loro.