Con un’immagine sublime si presenta oggi Bianca Atzei, lo spettacolo sta per riprendere il suo corso e la sua energia è un coinvolgente inno alla vita.

Appaiono con gioia, per il suo pubblico, i primi segnali di una sempre più evidente ripresa per l’amata cantante nata sotto il segno dei Pesci, Bianca Atzei. L’appassionata di melodie anni ’60, e loro interprete magistrale in più occasioni, nonché ex naufraga de “L’Isola Dei Famosi” nel 2018, la coraggiosa artista classe 1987 ha pubblicato quest’anno il suo nuovo album, di cui il brano “John Travolta“, realizzato attraverso un strepitoso feat con Legno, ne è presto diventato il suo asso nella manica.

In molti dei suoi ascoltatori chiedono alla cantante quando uscirà un suo nuovo progetto, nel frattempo, Bianca, non potendo dare una risposta definitiva rimedia con uno scatto dalle “violente emozioni“.

“Violente emozioni” Bianca Atzei décolleté sublime in primo piano: lo spettacolo ricomincia

