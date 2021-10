Chiara Ferragni e Fedez condividono con i fan effusioni davvero esplicite, sconcerto su Instagram: quanta irrefrenabile passione

Rappresentano forse la coppia più influente del momento, merito del loro appeal sui giovani senza eguali, che su Instagram si concretizza in milioni di followers, ma anche al loro impegno nel sociale. Belli, famosi e ricchissimi, i Ferragnez sono ormai un vero e proprio simbolo fashion.

E Chiara Ferragni ne rappresenta l’emblema, con la carriera da influencer tra le più importanti al mondo, nata da un semplice blog di moda, “The Blonde Salad“, che l’ha condotta direttamente al successo, persino come imprenditrice. Il marchio che porta il suo nome registra numeri esorbitanti ad ogni creazione, e sulla stessa linea procede anche il percorso del marito.

Raggiunge la notorietà attraverso il canale di YouTube, dove pubblica i suoi progetti, diventando in poco tempo il rapper del momento. L’insieme vincente delle due personalità nasce nel 2016, per unirsi in matrimonio nel 2018, ma tutto nacque proprio dai social. Precisamente da una proposta di Fedez, che l’influencer non sembra declinare neanche oggi, come dimostrano esplicitamente nell’ultimo post.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE–> “Ci penso io alla mia famiglia…” Wanda Nara sferra un attacco a colpi d’insulti alla donna che ha compromesso il matrimonio con Icardi – FOTO

Chiara Ferragni e Fedez nel “morso” della passione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE–> Emma, il risveglio dai tratti roventi: le lenzuola svelano tutta la mercanzia della cantante – FOTO

“Vorrei ma non posto” è il titolo del brano di Fedez in collaborazione con J-Ax che diede il via alla conoscenza di Chiara Ferragni, grazie a una citazione contenuta nel testo rivolta all’influencer, che dal canto suo non perse l’occasione di ricambiare. Successivamente sarà proprio lei a cantare simpaticamente la fatidica frase del singolo, postandolo sui social, per l’audace risposta del rapper, rivolta via snapchat: “Chiara, limoniamo?“.

Passano gli anni, con la famosa proposta di matrimonio organizzata sul palco dell’Arena di Verona in diretta live, e la seguente nascita dei figli Leone e Vittoria, eppure si riparte proprio da lì. Sono trascorsi cinque anni dall’ufficializzazione della loro storia d’amore, ma la passione tra i due non sembra affatto diminuire, anzi. Lo dimostrano ancora una volta sui social, in questo caso la pagina Instagram della famosa influencer, dove condividono effusioni davvero passionali, lasciando stupefatti i fan per la loro travolgente attrazione.

Stesi sul letto, l’uno rivolto verso l’altra, si scambiano un bacio passionale, con il dettaglio sexy del morso che stuzzica l’ironia e l’ammirazione degli utenti: “Cannibalismo“, “Quanto amore in questa foto“, “Bellissimi“.