“Ci penso io alla mia famiglia…” Wanda Nara sferra un attacco a colpi d’insulti alla donna che ha compromesso il matrimonio con Icardi – FOTO

Wanda Nara e Mauro Icardi: il loro rapporto è ai ferri corti. Tuttavia, la famosa showgirl argentina sembra aver teso la mano a suo marito. Aria di riappacificazione?

Il confine tra ciò che può e non deve essere detto della sfera privata dei personaggi famosi è un argomento che oggi più che mai sembra all’ordine del giorno. Il caso “Ambra Angiolini – Massimiliano Allegri” ci ha insegnato molto, soprattutto quando si parla di situazioni di sofferenza e che coinvolgono l’ambito familiare.

Tuttavia, quando sono gli stessi protagonisti a spiattellare gran parte dei dettagli in pubblica piazza, è difficile tirarsi indietro e non suscitare una curiosità giustificata. É quanto sta accadendo in merito al rapporto incrinato tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Se Ambra Angiolini è stata coinvolta, suo malgrado, dalla trasmissione “Striscia la Notizia”, riguardo un tradimento da lei subito, la showgirl argentina, invece, è la prima a parlare direttamente e a fare fuoco e fiamme sui social.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Wanda Nara e Icardi ai ferri corti, lei vuole il divorzio e la cifra chiesta al (ex) marito è assurda

Wanda Nara e Mauro Icardi: aria di pace all’orizzonte? Su Instagram la storia che suscita il dubbio

“Hai rovinato un’altra famiglia per una tr***”. Con questa frase esplicita, pubblicata tramite Instagram Stories, Wanda Nara ha reso pubblico il tradimento di suo marito, l’attaccante del Paris Saint-Germain, Mauro Icardi.

La presunta amante sarebbe la modella Eugenia Suarez, 29 anni. La procuratrice sportiva ha quindi smesso di seguire sul famoso social network il consorte e ha cancellato tutte le foto che la ritraevano in sua compagnia. Icardi e la Nara sono genitori della piccole Isabella e Francesca. Tuttavia, la donna è madre anche di Valentino, Costantino e Benedicto avuti dall’ex marito Maxi Lopez, al quale ha detto addio proprio per la relazione con Icardi.

Nei giorni passati il presunto fedifrago le aveva fatto gli auguri pubblicamente per la festa della mamma a sua moglie (in Argentina si festeggia in Ottobre). Wanda Nara ha replicato con un’immagine della sua mano in primo piano allegando questa frase: “Mi piace di più la mia mano senza anello”.

La telenovelas mediatica sembra essere giunta a una conclusione con il perdono da parte di Wanda Nara che, poche ore fa, ha pubblicato un messaggio inequivocabile su Instagram Stories: un collage di fotografie in cui è felice e stretta al proprio marito.

LEGGI ANCHE –> Elodie e Marracash è rottura, il motivo è rovente: fan increduli

Tuttavia, non manca di lanciare un attacco alla persona che avrebbe compromesso lo stato della sua famiglia: “De mi familia me encargo yo. De las putitas la vida misma…” (Traduzione: “Alla mia famiglia ci penso io. Alla putt**ella la vita stessa”. Sottolinea inoltre che le foto in questione risalgono agli ultimi tre mesi e che sono state precedentemente cancellate.

Non possiamo di certo sapere come si sono svolti i fatti nell’intimità di casa Icardi – Nara, fatto sta che in simili situazioni è umano cercare un colpevole, di salvare il salvabile, specie se di mezzo ci sono figli piccoli. É bene ricordare, però, che le responsabilità vanno sempre divise tra tutti, prendersi le proprie e distribuirle con criterio. Per la serie: certe cose si fanno in due.