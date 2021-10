George Clooney sedotto da Amal, gambe da pin-up e un fascino inarrestabile da vera diva – FOTO

L’attore è stato pizzicato fuori da un ristorante newyorkese con la moglie che ha stregato per la sua classe innata e la bellezza travolgente.

Alla recente sfilata sul tappeto rosso del London Film Festival l’abbiamo vista indossare un meraviglioso abito bianco con tanto di boa di piume sulla spalle, un incanto che ha mandato in estasi i fotografi accorsi all’evento per immortalare i divi accorsi come guest star.

Amir Clooney nonostante i 43 anni dimostra ancora una bellezza sconvolgente che non spiazza solo i milioni di fan che la seguono sui social, ma a quanto pare anche il marito George ne è profondamente innamorato e sedotto in modo incontenibile.

I due sono stati pizzicati di recente usciti da un ristorante di New York per una cena romantica al One If By Land, Two If By Sea. Una vera bomba di accoppiata che ha subito destabilizzato, lei è una vera lady di stile. Commentiamo il look e vediamo le foto paparazzate.

LEGGI ANCHE –> Alessandra Amoroso non si nasconde più, confessione senza precedenti: “Oggi mi sono perdonata…”

Amal Clooney fa incetta di cuori, le gambe sono il focus che manda in estasi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @dailycelebrity3

NON PERDERTI ANCHE –> Silvia Toffanin rompe il silenzio sul matrimonio: “La verità è…”

Era il 27 settembre 2014 quando George Clooney e Amal Ramzi Alamuddin si dissero “sì” con una cerimonia lussuosissima a Venezia. L’avvocatessa e giurista moglie dell’attore al momento impegnato nella promozione del suo ultimo film “The Tender Bar” è una vera icona di stile e ogni volta che viene sorpresa dai fotografi è un esempio di stile e eleganza estrema.

Paparazzata dai fotografi a New York ha deciso di indossare un abito blu di Stella McCartney, sbracciato con spalline larghe, scollo casto e una gonna cortissima con punte esterne che scopriva maliziosamente le gambe longilinee e toniche.

Ad arricchire il look décolleté dal tacco alto con punta metallizzata del brand Gianvito Rossi, clutch animalier molto vistosa, e per finire ai lobi orecchini pendenti con diamanti e quarzi gialli.

Una bomba a cui il marito, vestito con completo grigio e camicia nera, non ha potuto resistere. Mano nella mano non si staccano mai e sono un esempio di amore incondizionato che ancora regge agli urti del tempo.