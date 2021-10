Terribile dall’Inghilterra: La Regina Elisabetta ricoverata in ospedale

Un mistero aleggia intorno a Buckingham Palace. La regina d’Inghilterra è stata ricoverata ma destano preoccupazione le sue condizioni.

Buckingham Palace ha reso noto che la Regina Elisabetta è stata ricoverata in ospedale senza, però, chiare i motivi di tale decisione.

La sovrana aveva rinunciato a una visita in Irlanda del Nord, per essere sottoposta “a imprecisate indagini mediche”.

Non è chiaro, infatti, quale sia stata la causa del ricovero ma l’ormai 95enne, sembra essere stata fermata su raccomandazione dei suoi medici.

Dopo che i dottori le avevano prescritto alcuni giorni di riposo, Sua maestà è stata ricoverata per alcune ore a scopo, sembrerebbe, puramente precauzionale.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> Regina Elisabetta, dramma a palazzo: accuse di violenza sessuale su minore

Le condizioni della Regina Elisabetta

La breve dichiarazione diffusa questa sera dalla portavoce della Regina Elisabetta, a tutti i media, riporta:

“A seguito del consiglio medico di riposare per alcuni giorni la Regina è entrata in ospedale mercoledì pomeriggio per sottoporsi a indagini preliminari. E’ tornata al Castello di Windsor all’ora di pranzo e resta in buono spirito”.

Dunque, stando a quanto emerso, sembrerebbe che non destino particolari preoccupazioni le sue condizioni di salute ma data la sua veneranda età e il dolore subito di recente dopo la morte del marito, tutti i sudditi vanno in agitazione ad ogni campanello d’allarme.

In realtà, secondo quanto appreso dall’agenzia britannica ‘Pa’, il breve ricovero di Queen Elizabeth II sarebbe stato deciso per “ragioni pratiche”. Questo per consentire alla monarca di potersi sottoporre a dei controlli e a degli esami ritenuti necessari.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> La Regina Elisabetta si ferma: Buckingham Palace annuncia il responso dei medici

Sembrerebbe che attualmente la Regina stia già meglio tanto da aver ripreso i suoi impegni istituzionali.