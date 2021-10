Spaventoso incidente sull’autostrada: morto un ragazzo, gravissima una 21enne

Un ragazzo di 23 anni è morto ed una 21enne è rimasta ferita gravemente nell’incidente avvenuto ieri sera nei pressi dello svincolo di Vicenza Ovest sull’autostrada A4.

Un terrificante incidente si è verificato nella serata di ieri lungo l’autostrada A4 Torino-Trieste, nei pressi dello svincolo di Vicenza Ovest. Un furgoncino, su cui viaggiavano un ragazzo di 23 anni ed una 21enne, si è schiantato violentemente contro il guardrail. Il giovane, alla guida del mezzo, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo finendo sull’asfalto, dove è stato travolto da altri veicoli in transito. Per il 23enne, all’arrivo dei soccorsi, non c’è stato nulla da fare, mentre la ragazza è stata trasportata in ospedale, dove si trova ricoverata in gravissime condizioni.

Vicenza, incidente sull’autostrada A4: morto ragazzo di 23 anni, gravissima una 21enne

Un morto ed un ferito gravissimo, questo il bilancio del terribile incidente avvenuto ieri sera, mercoledì 20 ottobre, nei pressi dello svincolo di Vicenza Ovest sull’autostrada A4 Torino-Trieste.

A perdere la vita Pietro Cuozzo, 23enne originario di Verona. Stando a quanto riporta la redazione de Il Corriere del Veneto, il giovane si trovava alla guida di un furgoncino sul quale viaggiava anche una ragazza di 21 anni. Per cause ancora da chiarire, il 23enne ha perso il controllo del mezzo che si è schiantato contro il guardrail. Un violentissimo impatto che ha fatto sbalzare fuori dall’abitacolo il ragazzo, poi travolto da alcuni veicoli di passaggio non riuscitisi a fermarsi in tempo.

Sul luogo del drammatico incidente sono arrivati i vigili del fuoco ed i sanitari del Suem 118. L’equipe medica non ha potuto far nulla per Pietro, di cui è stato costatato il decesso. I pompieri hanno estratto dalle lamiere la 21enne che è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove ora si trova ricoverata in condizioni critiche.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale di Bassano del Grappa e di Padova che hanno provveduto ai rilievi di legge e stanno ora cercando di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.

Per permettere i soccorsi ed i rilievi delle forze dell’ordine, riferisce Il Corriere del Veneto, il tratto teatro dell’incidente è stato chiuso al traffico con ripercussioni sulla circolazione autostradale.