“Bona lei” Bianca Atzei solleva la gamba e si vede sotto la gonna: spettacolare – FOTO

Bianca Atzei, la cantante solleva la gamba di fronte alla fotocamera e succede l’imprevisto: si vede sotto la gonna.

Bianca Atzei, la splendida cantante di recente è stata protagonista di “Aperistorie” in onda su Real Time dove insieme a Rossella Brescia si è raccontata svelando alcuni aneddoti sulla sua vita privata e ripercorrendo le tappe principali della sua carriera. Mostrando di essere non solo una brava artista ma una donna con dei valori ben saldi.

Inoltre, si è lasciata andare in imitazioni di alcune colleghe del panorama musicale italiano, come Giusy Ferreri, Giorgia e Ornella Vanoni…i telespettatori hanno scoperto così quest’altro talento. Bellissima come sempre, nel suo ultimo scatto ha provocato la palpitazioni sul web.

LEGGI ANCHE>>>Elisabetta Canalis il VIDEO girato per strada è assurdo, che bellezza

Bianca Atzei, si solleva la gonna e si vede quello che c’è sotto: paradisiaca

Per saperne di più, vai su Successivo