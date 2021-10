“Chi l’ha visto?”, Federica Sciarelli l’ha fatta grossa: il pubblico è incredulo

Federica Sciarelli ha sorpreso tutti durante l’ultima puntata di “Chi l’ha visto?” Ecco cosa è successo in diretta

“Chi l’ha visto?” da più di sedici anni è uno dei programmi più seguiti dagli italiani che ogni settimana si appassionano ai racconti e i fatti di cronaca che la conduttrice storica Federica Sciarelli analizza e spiega nel dettaglio.

Spesso anche troppo, visto che in alcune situazioni sono state riportate frasi o eventi da censura. E’ proprio quello che è successo nell’ultima puntata della trasmissione andata in onda il 20 ottobre 2021.

Federica Sciarelli si lascia andare: cosa è successo in diretta

Nel corso della puntata, la conduttrice ha letto dei messaggi estremi inviati ad un atleta della Polizia Penitenziaria, scambiato per il poliziotto al centro delle polemiche per alcuni video, ormai virali, dove appare accanto al camioncino della Polizia presso Piazza del Popolo nella Capitale.

“E ti smer***o per tutto il mondo. Tutti sapranno che mer*a che sei e che mer*a sei stato – Ha letto la Sciarelli in diretta – Spero che tu ti sia divertito maestro di questo grandissimo ceppo di ca**o e tranquillo non toccherò nessun tuo familiare, solo te, vogliamo solo te”.

Queste parole sono state scritte da qualcuno a Stefano Pressello, campione di Judo e finito al centro del mirino poiché scambiato per un’altra persona e da giorni viene minacciato e offeso.

Il video diventato virale è stato preso in considerazione anche dalla Ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, facendo riferimento anche alla manifestazione dei No Vax.

La conduttrice ha invitato la vittima in studio che ha spiegato poi con precisione cosa è accaduto in queste ultime settimane. Intanto quello che ha sbalordito il pubblico è stato il modo in cui la Sciarelli ha riportato il messaggio ricco di parolacce e minacce. Non era mai successo qualcosa di simile in tutti questi anni.